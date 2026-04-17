Россия может занять Прибалтику за 90 дней, не отправив туда ни единого солдата (The National Interest, США)

TNI: аналитики пришли к выводу, что Россия может подчинить Прибалтику за 90 дней

Литовские аналитики пришли к выводу, что Россия может подчинить Прибалтику за 90 дней, наземная операция при этом не потребуется, пишет The National Interest. По их сценарию, три республики капитулируют, и при этом ни один российский солдат не пересечет границу.

Новая военная игра, разработанная литовским аналитическим центром Baltic Defense Initiative, показала, что Россия может принудить прибалтийские страны к капитуляции, просто нанеся по ним серию ударов ракетами и беспилотниками.

Сможет ли Россия напасть на прибалтийские страны и захватить их, прежде чем на помощь придут натовские войска?

Новый анализ, проведенный прибалтийским аналитическим центром, убедительно указывает на то, что сможет. Более того, российские войска сумеют сделать это всего за 90 дней, причем их солдаты вообще не будут переходить границу.

Как Россия может силой принудить Прибалтику к покорности

Большинство "военных игр" с участием прибалтийских стран и России основано на сценарии традиционного наземного конфликта. Предполагается, что российская армия проведет крупномасштабное вторжение на территорию трех прибалтийских государств со своей территории, из Белоруссии и из расположенной на Балтийском море Калининградской области. Она быстро взломает оборону трех маленьких стран, не дав НАТО времени на то, чтобы отреагировать на нападение, а потом представит этот захват альянсу как свершившийся факт. И тогда странам НАТО придется делать непростой выбор: признать потерю прибалтийских государств или начать большую наземную войну в Европе, которая чревата катастрофическими последствиями (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

Однако литовский аналитический центр Baltic Defense Initiative рассмотрел альтернативный сценарий, согласно которому страны Прибалтики могут попасть под власть России. Основываясь на вымышленном сценарии, события которого происходят в 2027 году, и на оперативных уроках американской военной операции в Иране "Эпическая ярость", Baltic Defense Initiative сделал вывод, что Кремль может захватить прибалтийские страны уже в будущем году, и при этом ему не надо будет привлекать к боевым действиям сухопутные войска.

Сценарий литовского аналитического центра начинается с того, что евроскептик и лидер французской партии " Национальное объединение" Марин Ле Пен, пришедшая второй на двух последних президентских выборах, в 2027 году становится президентом и убирает раскрытый над НАТО французский ядерный зонтик. В этом сценарии Соединенные Штаты завязли в Иране, встретив упорное сопротивление, и ведут там боевые действия полтора года, почти полностью израсходовав свой арсенал боеприпасов большой дальности.

Согласно сценарию, Кремль, воспользовавшись таким развитием событий, наносит массированный удар по Прибалтике с применением дальнобойных средств поражения, таких как гиперзвуковое оружие, баллистические и крылатые ракеты, а также в течение 60 дней запускает туда 170 000 дронов-камикадзе. Русские в ходе этого нападения "разрушают все мосты, все электростанции, больницы и водоочистные сооружения", погрузив во мрак Литву с ее населением в 2,8 миллиона человек, которая по территории размером с Западную Виргинию. Страна остается без отопления в условиях приближающейся суровой зимы.

По прошествии 90 дней Москва предъявляет ультиматум: все три прибалтийские страны должны согласиться на российскую оккупацию; в противном случае Рига и Таллин станут следующими.

Согласно сценарию, три страны Балтии капитулируют, и при этом ни один российский солдат не переходит границу.

По словам аналитиков, в этой военной игре использованы характеристики проверенных систем вооружения, учтены темпы производства боеприпасов и соблюдены зафиксированные политические тенденции.

"Этот сценарий является стресс-тестом для литовской оборонной стратегии, а не прогнозом о российских намерениях, — написали аналитики из Baltic Defense Initiative. — Его цель — показать конкретные уязвимости, такие как централизованное управление, пустые склады ракет-перехватчиков, энергетическая инфраструктура с опорой на единый центр, зависимость от альянса, чтобы каждую из этих проблем можно было решить до того, как политические условия сделают такой сценарий осуществимым".

Прибалтийские страны знакомы с российской агрессией. В 1940-х годах Советский Союз вторгся на их территорию и аннексировал эти государства. Независимость они обрели только после распада СССР в 1991 году. Российские реваншисты время от времени предлагают вернуть страны Балтии, а это вызывает напряженность между тремя маленькими государствами и их огромным восточным соседом.

Членство в НАТО обеспечило прибалтийским государствам определенную степень защищенности от Кремля, но они расположены на восточном фланге альянса, и им приходится жить в условиях постоянной угрозы со стороны враждебной России.

Военные игры не всегда соответствуют реальности — достаточно взглянуть на Украину

Однако стоит отметить, что военные игры не всегда дают верные прогнозы.

Что касается этой военной игры — в Прибалтике, то Франция действительно может не прийти на помощь. Но это не значит, что остальные члены НАТО и европейские страны не придут на выручку Эстонии, Латвии и Литве. Вооруженный конфликт на Украине показал, что европейская солидарность вполне реальна, особенно в вопросах обороны. <…>

Министерство обороны тоже часто проводит военные игры, проверяя и испытывая возможные оперативные сценарии. В ходе таких игр учитываются многие переменные факторы, проверяется множество разных стратегических вариантов, но они далеко не всегда верно отражают ход и исход возможного конфликта.

Но несмотря на все недостатки, военные игры дают отличную возможность понять недостатки боевого потенциала и внести коррективы до того, как эти недостатки приведут к оперативным провалам.

Ставрос Атламазоглу — ветеран военной журналистики, специализирующийся на специальных операциях. Служил в вооруженных силах Греции (575-й батальон морской пехоты и штаб сухопутных войск). Получил диплома бакалавра в Университете Джонса Хопкинса и магистерскую степень в Школе передовых международных исследований этого университета.