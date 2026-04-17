Британцы намерены поставить Украине 120 тысяч беспилотников. Россия выступила с предупреждением Европе (Die Welt, Германия)

После заседания контактной группы по Украине Борис Писториус призвал не прекращать "поддержку" киевского режима, а Джон Хили пообещал отправить на "нужды" ВСУ 120 тысяч БПЛА, пишет Welt. Немецкие читатели не оценили такое рвение европейских политиков и предостерегли их от эскалации с Россией.

В Берлине состоялась встреча так называемой контактной группы по Украине. Министр обороны Борис Писториус заявляет о решительной поддержке страны, в которой ведутся боевые действия, а генеральный секретарь НАТО обещает содействие со стороны США.

Министр обороны Борис Писториус после заседания контактной группы по Украине призвал не прекращать поддержку страны. По словам политика из СДПГ, это необходимо, даже если внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку и усилиям по прекращению блокады Ормузского пролива.

"Ясно одно: Россия извлекает выгоду из текущих событий на Ближнем Востоке. Растущие цены на нефть приносят дополнительные средства в военную казну Путина", — сказал Писториус. Он выразил "большую удовлетворенность" тем, что на встрече вновь удалось собрать средства для поддержки Украины.

Британцы намерены поставить 120 тысяч беспилотников

Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил важность применения БПЛА на поле боя на Украине. По словам министра, в марте беспилотные летательные аппараты стали причиной 96% потерь российской стороны.

"Дроны определили ход этого конфликта, и от них будет зависеть его исход", — заявил политик из Лейбористской партии и сообщил, что его правительство в этом году планирует поставить Украине 120 тысяч беспилотников различных типов. Он также особо высоко оценил предложение Киева оказать помощь странам Персидского залива в защите от иранских БПЛА и ракет.

Комментарии читателей Die Welt:

Eva Str.

Европейцам не следует перегибать палку! Я не хочу, чтобы из-за таких действий Европа оказалась втянутой в Третью мировую войну!

Ralph S.

"Кредит на 90 миллиардов евро для Украины". Скорее подарок, ведь кредит в конце концов возвращают.

Thomas S.

Миллиарды для коррумпированной олигархической системы и 17 центов для немцев... А что это за 120 тысяч дронов из Англии... Я думал, что как раз киевский Наполеон поставляет беспилотники в страны Персидского залива... Что же из этого правда?

Gudrun M.

НАТО без США — это безобидная кучка напуганных цыплят. При Трампе, а, вероятно, и после него, американцы перестанут помогать Европе и будут игнорировать статью 5. Откуда среди комментаторов взялось столько "диванных солдат", которые вдруг стали так решительно выступать против Путина, для меня остается загадкой.

Mündiger B.

Уже четыре года я задаюсь вопросом о мотивах стран, поддерживающих Украину. Неужели они действительно хотят навсегда испортить отношения с Россией?

schia L.

Ведь это уже давно война объединенного Запада против России. Тот, кто утверждает обратное, просто слеп.

Ka H.

По-видимому, многие не осознают, что мы шаг за шагом скатываемся к войне с Россией. Кажется, многие не осознают, что вообще для них означает война