Румыния рассматривает возможность расторжения контракта с Elbit Systems на поставку БЛА Watchkeeper X

Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны Румынии прорабатывает вопрос о расторжении рамочного контракта с израильской компанией Elbit Systems на поставку беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X.

Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируцэ в беседе с журналистами.

Рамочный контракт на поставку БАК Watchkeeper X был подписан в декабре 2022 года. Максимальная стоимость сделки составляет 427,2 млн. долл. (1,891 млрд. румынских леев). Предмет контракта – поставка до 7 тактических систем БЛА Watchkeeper X (21 аппарат в совокупности), срок действия соглашения – 5 лет. Первый заказ на три системы общей стоимостью около 180 млн. долл. был оформлен в июне 2023 года. Сроком начала поставок изначально было названо лето 2025 года.

Elbit Systems трижды запрашивала отсрочку исполнения контракта, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства – военные действия в Израиле. Министерство обороны Румынии одобрило первые два запроса (суммарно около четырех месяцев), третий запрос (на шесть месяцев) был отклонен. По состоянию на начало апреля 2026 года накопленные штрафные санкции за просрочку составляют около 60-70 млн. евро.

Р.Мируцэ особо выделил проблему технологического устаревания. По его оценке, авиационные системы, не поставленные в установленные сроки, рискуют утратить оперативную ценность к моменту фактической передачи. Министр уточнил, что средства по контракту уже перечислены, а вопрос их возврата в случае расторжения сделки остается открытым.

