Европа ускоряет разработку резервного плана НАТО, если Трамп решит выйти из альянса (The Wall Street Journal, США)

Президент Дональд Трамп беседует с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите НАТО в Гааге 25 июня 2025 года.

WSJ: Европа ускорила разработку резервного плана на случай выхода США из НАТО

Европа разрабатывает альтернативный план более активного участия континента в жизни НАТО, пишет WSJ. Структура альянса построена вокруг лидерства США практически на всех уровнях. Теперь Брюссель пытается взять на себя большую часть этих обязанностей.

Боян Панчевски

Дэниел Майклс

После того как Германия, будучи давним противником подхода "действуй в одиночку", поддержала эту инициативу, резервный план набирает обороты. Он призван обеспечить обороноспособность Европы с использованием уже существующих военных структур в случае если Соединенные Штаты решат выйти из альянса.

Высшие должностные лица, которые разрабатывают план, стремятся привлечь как можно больше европейцев к командно-контрольным функциям альянса. Некоторые называют эти силы "европейской НАТО", их задача — дополнить действующие американские военные ресурсы своими собственными.

По словам участников, эти планы разрабатывают неофициально в ходе переговоров, обсуждений и обеденных встреч, не нарушая рабочие рамки Организации Североатлантического договора. Они не призваны конкурировать с нынешним альянсом. Европейские чиновники стремятся сохранить сдерживающий потенциал против России, непрерывную оперативную работу и ядерный авторитет, даже если Вашингтон выведет свои войска или откажется защищать континент, как уже неоднократно угрожал президент Трамп.

Впервые о разработке планов узнали в 2025 году. Они продемонстрировали, насколько глубоки опасения Брюсселя в надежности США. Обсуждения ускорились после того, как Трамп пригрозил отобрать Гренландию у Дании, которая также является членом НАТО, а теперь встречи стали еще более актуальными на фоне противостояния из-за отказа европейских стран поддержать Америку в войне против Ирана.

Что особенно важно, политический разворот в Берлине усиливает этот импульс. На протяжении десятилетий Германия сопротивлялась идеям Франции, которая открыто призывала Европу к оборонной независимости. Бундесвер же хотел сохранить Америку в качестве главного гаранта безопасности. Нынешний канцлер Фридрих Мерц меняет ситуацию. Как сообщают источники, близкие к политику, теперь он считает США неблагонадежным союзником, как при Трампе, так и после его президентства.

Стоит сложнейшая задача. Структура НАТО построена вокруг американского лидерства практически на всех уровнях: от логистики и разведки до высшего военного командования альянса. Теперь Брюссель пытается взять на себя большую часть этих обязанностей, чего давно требует Трамп. Альянс "в большей степени возглавят европейцы", заявил недавно его генеральный секретарь Марк Рютте.

Разница в том, что европейские лидеры пошли на такой шаг добровольно, в основном из-за растущей враждебности со стороны Трампа, а не каких-либо провокаций от США. Американский президент накануне назвал своих союзников на континенте "трусами", а НАТО "бумажным тигром", добавив: "Путин тоже об этом знает".

"США продолжат перекладывать бремя ответственности с Вашингтона на Европу. Это часть их стратегии национальной безопасности, — заявил президент Финляндии Александр Стубб, который также участвует в разработке этих планов. — Главное, чтобы они понимали, что происходит, а не просто вывели войска как можно быстрее".

Стубб — один из немногих европейских лидеров, который сохранил тесные взаимоотношения с Трампом. Его страна обладает одними из самых сильных вооруженных сил на континенте, а еще — самой протяженной границей с Россией.

В начале апреля Трамп пригрозил выйти из НАТО из-за отказа союзников поддержать его иранскую военную кампанию. Он заявил, что "решение не подлежит пересмотру". Выход любого члена из альянса требует одобрения Конгресса, однако американский президент все еще может вывести войска или технику из Европы или отказать в защите, пользуясь своими полномочиями главнокомандующего.

Сразу после озвученных угроз Стубб позвонил в Белый дом и сообщил Трампу о планах Европы сформировать собственные силы обороны.

"Главный посыл нашим американским друзьям заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность и оборону", — сказал в интервью Стубб.

Политическим катализатором для Европы стали исторические перемены в Германии, стране, где американцы десятилетиями хранят запасы ядерного оружия. Берлин долгое время избегал любых дискуссий на тему доминирующей роли Вашингтона как гаранта безопасности. Немцы опасались, что продвижение европейского лидерства в рамках НАТО даст Соединенным Штатам формальный повод сократить свое присутствие в регионе. Это было ключевое опасение и всего Евросоюза.

Однако, по словам приближенных к немецкому лидеру лиц, с прошлого года Мерц пересмотрел давно устоявшуюся точку зрения. Он пришел к выводу, что Трамп готов отказаться от поддержки Украины. Канцлера беспокоит, что американский президент постоянно подменяет понятия "жертвы" и "агрессора". Также прозвучало мнение, что в рамках НАТО больше нет четких ценностей, которые определяли бы политику США.

Несмотря на все сказанное, немецкий лидер не хотел бы публично ставить под сомнение альянс, это было бы опасно, сообщили источники. Вместо критики европейцам стоило бы взять на себя больше ответственности. В идеале США должны остаться членом НАТО, но основная часть оборонных задач должна быть возложена на страны Евросоюза, что подтвердили лица, близкие к обсуждениям.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нынешние дискуссии внутри организации не всегда простые. Однако, если они приведут к конкретным решениям, это даст Европе новые возможности. Он назвал НАТО "незаменимым альянсом, как для Брюсселя, так и для Вашингтона".

"Также очевидно, что мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности за нашу оборону, и мы это делаем, — продолжает Писториус. — НАТО должна стать более европейской, чтобы сохранить свой трансатлантический формат".

Изменившаяся позиция Германии встретила широкое согласие среди других стран, включая Великобританию, Францию, Польшу, скандинавский регион и Канаду. Теперь они рассматривают план действий в чрезвычайных ситуациях как своеобразную "коалицию желающих", но уже в рамках НАТО. Такую точку зрения подтвердили несколько высокопоставленных лиц, участвующих в разработке.

"Мы принимаем меры предосторожности и ведем неофициальные переговоры с группой союзников-единомышленников. Мы внесем свою лепту в восполнение пробелов в структурах НАТО, когда это потребуется, — заявила накануне посол Швеции в Берлине Вероника Ванд-Даниэльссон.

Как только Берлин поменял официальную точку зрения, началась подготовка к решению непосредственных вопросов. Кто будет руководить противовоздушной и противоракетной обороной НАТО. Кто организует подкрепления в Польшу и страны Балтии. Кто возглавит логистические сети и крупные региональные учения, если американские офицеры уйдут в отставку. По словам европейских официальных лиц, это по-прежнему самые большие проблемы.

По словам тех же чиновников, возобновление воинской повинности — один из ключевых пунктов, который имеет решающее значение для успешной реализации плана. Многие страны отказались от службы по призыву после холодной войны. "Я не собираюсь давать советы европейским странам, но с точки зрения гражданского воспитания, национальной идентичности и единства, вероятно, нет ничего лучше обязательной военной службы", — сказал Стубб. Финляндия — одна из немногих стран континента, где до сих пор действует всеобщая воинская повинность.

Участники переговоров также стремятся ускорить производство жизненно важного оборудования в областях, где Европа отстает от США. Сюда входит противолодочная борьба, космические и разведывательные возможности, дозаправка в воздухе и воздушная мобильность. В качестве примера новой инициативы официальные лица приводят в пример объявленный Германией и Великобританией совместный проект по разработке малозаметных крылатых ракет и гиперзвукового оружия.

Хотя европейские усилия знаменуют собой фундаментальный сдвиг в мышлении, реализовать такие амбиции будет крайне сложно. Верховным главнокомандующим союзных сил в Европе всегда был американец, и в Вашингтонеуже открыто заявили, что не собираются уступать этот пост кому-либо другому.

Ни один европейский член НАТО не обладает достаточным авторитетом, чтобы заменить США в качестве военного лидера. Отчасти так сложилось исторически — только Вашингтон способен обеспечить континенту надежный ядерный зонтик. Это один из основополагающих принципов альянса — взаимное сдерживание силой.

Европейцы берут на себя все больше руководящих ролей, но у них по-прежнему недостаточно компетенций. Причина очевидна: многолетняя зависимость от командования США и недостаточный уровень финансирования.

"Европеизация НАТО должна была произойти раньше, — заявил отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Фогго. Он сохранил широкие связи с Пентагоном и успел послужить на высших командующих должностях. — Среди европейских стран-членов альянса много высокопрофессиональных офицеров и лидеров".

"Думаю, у них есть для этого все возможности, частично они укомплектованы необходимой техникой. Однако им нужно быстрее инвестировать и развивать свой потенциал", — добавил он.

Переходный период уже начался. Все больше ключевых командных постов в НАТО теперь занимают европейские военные. Многие крупные учения, которые прошли недавно или запланированы на ближайшие месяцы, организуют силами ЕС, особенно в Скандинавии, где проходят сухопутные границы с Россией.

Особенно остро стоит вопрос разведки и ядерного сдерживания. Европейские чиновники заявляют, что никакие перестановки войск не смогут быстро заменить американские спутниковые установки и системы предупреждения о ракетном нападении. Долгие годы эти технические преимущества составляли авторитетную основу альянса. Теперь же Великобритании и Франции приходится расширять свою роль как в ядерной сфере, так и в стратегической разведке.

Смена настроений в Берлине открыла и другую, гораздо более чувствительную тему обороноспособности альянса: доступ к американскому ядерному зонтику. После того как Трамп пригрозил вторжением в Гренландию, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон начали обсуждать возможность распространить французские ядерные силы сдерживания на соседние страны, в частности Германию.

Сам Трамп, похоже, признал, что Гренландия стала водоразделом.

"Если хотите знать правду, все началось с Гренландии, — сказал он журналистам, комментируя недавние угрозы о выходе из НАТО. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать, и я тогда сказал: „Хорошо, до свидания“".

Заместитель премьер-министра Польши Радослав Сикорский позже опубликовал в своих соцсетях это видео с Дональдом Трампом, сопроводив его лаконичным комментарием: "Принято к сведению".