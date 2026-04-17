Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)

Times: Швеция возьмет на себя командование сухопутными силами НАТО в Лапландии

Швеция заявляет о якобы скорой "российской атаке" в Балтийском море, пишет The Times. Мол, Москва готовится к проверке НАТО на прочность. Поэтому альянс спешит усилить свои войска —правда, у некоторых стран-членов даже нет ВВС.

Иден Маклахлан (Eden Maclachlan)

Главнокомандующий вооруженными силами страны считает, что Кремль может развернуть наступление в Балтийском море (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ), чтобы заострить разногласия внутри западного альянса.

Швеция готовится к тому, что Россия в любой момент может испытать НАТО на прочность, оккупировав один из островов в Балтийском море, заявил главнокомандующий страны.

По мнению Микаэля Классона, Кремль может развернуть ограниченную атаку на море хоть завтра же, если пожелает. Это позволит ему выявить противоречия внутри альянса, поскольку президент Трамп регулярно грозит отвернуться от европейских партнеров.

Пока что дискуссии о возможном нападении России на территорию НАТО вращались вокруг захвата земель на восточном фланге. Однако европейских стратегов все больше тревожит перспектива морской эскалации — особенно на Балтике.

Российские вооруженные силы все чаще сопровождают через акваторию суда коммерческого "теневого флота", и, предположительно, их военные корабли нацеливались на суда минимум одного члена НАТО.

"Думаю, важно подчеркнуть, что нам нужно быть начеку и что нам нужно отвадить Россию от подобного рода авантюр с помощью присутствия в представляющих интерес районах Крайнего Севера и, естественно, на Балтике", — сказал Классон The Times на встрече в Лондоне

Ранее в ходе учений не раз отрабатывалась высадка российских войск на крупные и стратегически важные острова, включая шведский Готланд, датский Борнхольм или эстонские Хийумаа и Сааремаа (Россия официально не заявляла об отработке высадки именно на эти острова в учениях, — прим. ИноСМИ).

В сентябре вооруженные силы страны и Шведское агентство гражданской обороны опубликовали доклад, описав сценарий молниеносной высадки морского или воздушного российского десанта на Готланд и дальнейшей оккупации острова.

Однако Классон заметил, что существуют десятки тысяч других, не столь известных островов, которые также представляют собой заманчивую цель.

"У нас на Балтике порядка 400 тысяч островов, так что России есть из чего выбрать, — сказал он. — Я считаю, что чтобы достичь цели — бросить вызов североатлантическому альянсу — сгодится практически любой. Для этого даже не требуется масштабной операции: достаточно заявить о себе и подождать, что произойдет дальше в политическом плане".

В недавнем докладе шведской службы военной разведки подчеркивается, что в ближайшие годы угроза со стороны России будет возрастать, и Кремль наверняка продолжит наращивать военный потенциал в окрестностях Швеции.

Солдат шведских вооруженных сил во время совместных с НАТО учений «Единый трезубец»

В документе делается вывод, что при желании Россия в состоянии провести ограниченную атаку в непосредственной близости от Швеции уже сейчас. Через пять лет же, говорится в докладе, Москва сможет осуществить "вооруженное нападение, чтобы взять под контроль обширные участки суши и установить господство на море и в воздухе".

Классон сказал, что прекращение боевых действий на Украине даст России возможность перегруппироваться и перераспределить ресурсы на восточном фланге НАТО для возможной военной операции.

"Я также не исключаю, что они будут готовиться к военному противостоянию в том или ином виде ради дальнейшего геополитического расширения — в духе прежней Российской империи, возможно, даже Советского Союза", — сказал он.

Стычки между Швецией и Россией на Балтике уже случались. Несколько недель назад российский беспилотник (Швеция не предоставила доказательств происхождения беспилотника, — прим. ИноСМИ) был сбит на подлете французскому авианосцу "Шарль де Голль", пришвартованному в порту Мальмё.

Россия начала оснащать свои суда "теневого флота" (российские политики многократно объясняли, что такого понятия в международном плане не существует, — прим. ИноСМИ). вооруженной охраной и усилила сопровождение военными самолетами и фрегатами. Швеция же, со своей стороны, наращивает морское присутствие и демонстрирует готовность.

За последние полтора месяца шведская береговая охрана взяла на абордаж три судна, предположительно принадлежащих российскому "теневому флоту". Российские СМИ назвали это "пиратством", но для Классона это лишь стремление поддерживать законность, а также предотвратить возможные аварии.

"Разумеется, мы стремимся поддерживать закон и порядок и на море, — сказал он. — Плавание под чужим флагом, эксплуатация судов в плохом состоянии и безграмотное управление — все это представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды на Балтике".

Судоходство на Балтике, сравнительно узком море, значительно увеличилось с начала конфликта на Украине, поскольку его воды стали основным маршрутом экспорта российской нефти и газа по всему миру.

В недавнем докладе Датской ассоциации судоходства подчеркивается, что грузооборот нефти через проливы Эресунн и Большой Бельт, ворота в Балтийское море, вырос с 2021 года по прошлый год на 58%. В первой половине прошлого года по обоим маршрутам в общей сложности проходило 4,9 миллиона баррелей нефти в сутки — столько же, сколько через Суэцкий канал.

Тем временем конфликт на Ближнем Востоке и иранская блокада Ормузского пролива принесли России значительную выгоду: во-первых, Москва пополнила военную казну за счет дорогой нефти и частичной отмены американских санкций, во-вторых, война в Иране отвлекла внимание Запада от Украины.

Классон сказал, что стоит задуматься о том, как начинаются мировые войны, учитывая, что некоторые аналитические работы подводят к тому, что мир уже находится на ранних стадиях некоего подобия третьей мировой.

"Обычно учебники истории пишутся постфактум, но я не могу не отметить, что за определенный период времени у нас было два открытых конфликта в двух частях света с глобальными последствиями", — сказал он.

Из-за таяния льдов ареной следующего глобального конфликта может стать Арктика. Крупные державы обращают на этот регион все более пристальное внимание, надеясь воспользоваться открывшимися морскими путями и недрами.

Швеция, новоиспеченный член НАТО, возьмет на себя командование новыми сухопутными силами альянса в финской Лапландии и будет отвечать за усиление сдерживания на Крайнем Севере. В феврале и прошлом месяце шведские истребители самолеты патрулировали воздушное пространство над Исландией, которая входит в НАТО, но не имеет собственных военно-воздушных сил.

Классон сказал, что суровый климат Арктики предъявляет высокие требования к военным операциям, и НАТО необходимо оттачивать способность вести боевые действия в столь экстремальных условиях.

"Думаю, в целом, за некоторыми исключениями, нам необходимо развивать возможности в Арктике, — сказал он. — Очевидно, что отдельные члены — например, Северные страны и Канада, — обладают рядом возможностей, но, с точки зрения НАТО, нам необходимо продолжать развиваться".