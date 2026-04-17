Писториус: Германия поставит Украине заказанные ракеты для ЗРК Patriot в течение четырех лет

ЦАМТО, 16 апреля. Германия поставит Украине заказанные ракеты для ЗРК Patriot в течение четырех лет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после встречи контактной группы по Украине.

Владимир Зеленский 15 апреля признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда".

"Противовоздушная оборона Украины является приоритетом для Германии. Мы подписали 14 апреля соглашение, которое, в частности, предусматривает поставку сотен управляемых ракет для ЗРК Patriot, которые будут поставляться постепенно в течение следующих четырех лет", – цитирует "РИА Новости" Б.Писториуса.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на 4 млрд. евро, напоминает агентство.