Писториус: Германия поставит Украине заказанные ракеты для ЗРК Patriot в течение четырех лет

Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 16 апреля. Германия поставит Украине заказанные ракеты для ЗРК Patriot в течение четырех лет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после встречи контактной группы по Украине.

Владимир Зеленский 15 апреля признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда".

"Противовоздушная оборона Украины является приоритетом для Германии. Мы подписали 14 апреля соглашение, которое, в частности, предусматривает поставку сотен управляемых ракет для ЗРК Patriot, которые будут поставляться постепенно в течение следующих четырех лет", – цитирует "РИА Новости" Б.Писториуса.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на 4 млрд. евро, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
