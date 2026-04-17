Чип спешит на помощь: Китай за 2 месяца удвоил производство своих чипов для ИИ

Пока отдельно взятые финансовые аналитики в нашей стране несказанно радуются ценам на российскую нефть по 117 долларов за баррель и повышению прогнозов МВФ по росту экономики с 0,8 до 1,1%, мировые гиганты в области высоких технологий демонстрируют удовлетворение от реализации собственных масштабных проектов.

В Китае, который как известно, нефть «ещё и» закупает, на текущей неделе запустили крупнейший вычислительный кластер для научных исследований в области искусственного интеллекта. Это событие произошло на фоне опубликованной статистики о производстве чипов для ускорения и повышения эффективности работы ИИ. Согласно этой статике, КНР всего за два месяца удвоила объёмы собственного производства такого рода высокотехнологичной продукции. Общие объёмы производства составили 60 тысяч единиц в сравнении с февралём этого года.

Платы ускорения искусственного интеллекта были разработаны китайской компанией Sugon, специализирующейся на суперкомпьютерах и входящей в состав Китайской академии наук. Они используются в основном узле национальной суперкомпьютерной сети в Чжэнчжоу, провинция Хэнань.

Китайский канал CCTV:

Эта разработка стала прорывом для Китая в области вычислительной инфраструктуры для научных исследований с использованием искусственного интеллекта, который поможет стране занять лидирующие позиции в сфере промышленного применения ИИ.

По данным официальной газеты Beijing Daily, китайские исследователи уже давно сталкиваются с трудностями при проведении научных исследований в области искусственного интеллекта, в том числе с нехваткой вычислительных мощностей, ограничениями в программном обеспечении и зависимостью от иностранных поставщиков важных инструментов. При развитии собственной элементной базы такая зависимость будет снижаться.

Будет ли при значительном расширении объёмов производства «китайский чип спешить на помощь» другим странам, то есть – будет ли разрешён экспорт такой продукции - пока не сообщается.