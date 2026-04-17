У Трампа есть все основания вывести США из НАТО. Но лучше этого не делать (Washington Examiner, США)

WE: Трампу будет сложно вывести США из НАТО из-за противодействия демократов

Трамп имеет все основания хотеть вывести США из состава НАТО, пишет WE. Однако добиться этого будет непросто: для принятия подобного решения необходимо получить одобрение 2/3 Сената или же всего Конгресса. К тому же, подобный шаг усилил бы геополитических противников Вашингтона.

Уолтер Блок (Walter E. Block)

Сказать, что Дональд Трамп взбешен поведением слишком многих натовских членов, — ничего не сказать. И это еще мягко выражаясь.

Он недоумевает, жутко бесится на них, разочаровывается из-за их поступков, а говоря прямо — просто свирепствует, кипит и хочет взорваться. С чего бы и почему?

Во-первых, мелочь, конечно (хотя какая там мелочь): они не хотят выделять нужный процент ВВП на военные расходы, чтобы защищать себя самим. Вместо этого они давно ездят зайцами под гигантским американским зонтиком.

Во-вторых, они не захотели предоставлять никакие военные ресурсы для открытия Ормузского пролива, от которого в значительной степени зависят их собственные нефтяные поставки.

В-третьих, они наотрез отказались поддержать США и Израиль, а теперь и ОАЭ в одном деле: заставить безумный иранский режим сдаться безо всяких усилий. Чтобы он никогда и ни за что не посмел угрожать миру ядерной дубиной.

В-четвертых, они не дали добро США и Израилю на использование своих аэродромов или хотя бы на пролет над своей территорией. Это, пожалуй, самое наглое. Первые 3 пункта требуют от них реальных усилий, денег и неудобств, а последний — лишь пассивного разрешения другим пользоваться своей землей.

Итог: администрация Трампа всерьез подумывает выйти из НАТО. Я против по двум причинам. Во-первых, этот полностью оправданный шаг почти наверняка провалится. Для выхода нужно одобрение Сената — 2/3 голосов, — или же всего Конгресса. Демократы, больные синдромом Трампа, увидят в этом поддержку Америки и яростно встанут поперек дороги. Похоже, в этой кампании они болеют за Иран.

Во-вторых, пользу принесла бы простая угроза выйти, а не реальный разрыв с давними союзниками. Может быть, тогда они наконец очнутся и впервые в противостоянии с "малым сатаной" поведут себя по-взрослому.

Как добиться этого без поддержки демократов? Посмотрите на таблицу ниже. В ней — лучшие оценки того, сколько военных сейчас развернуты в странах НАТО. Трамп не может выйти из альянса без согласия Конгресса, но вполне способен, быстро или не очень, сократить американское военное присутствие по всей Европе.

Таблица 1. Распределение американских военнослужащих по странам НАТО

Страна НАТО Количество военнослужащих США Албания ? Бельгия 1122 – 1405 Болгария ? Канада 157 Хорватия 13 Чехия 14 Дания ? Эстония ? Франция 78 Германия 36436 Греция 407 Венгрия 88 Исландия ? Италия 12,662

Латвия ? Литва ? Великобритания 10156 Черногория ? Нидерланды 420 Северная Македония 14 Норвегия 84 Польша 10000 – 14000 Португалия 236 Румыния 149 Словакия ? Словения ? Испания 3700 – 4000 Турция 1717

(Все эти цифры — самые точные на сегодня по 2025 году. Заметим также: некоторых из наиболее ярых противников США и Израиля в этой схватке — Италию, Испанию, Англию, Германию — защищает больше всего американских военных.) Породит ли возвращение военнослужащих домой безработицу? Налицо экономическая безграмотность в чистом виде. Солдат, в конце концов, надо кормить. После Второй мировой войны этот миф уже должен был кануть в Лету раз и навсегда.

С другой стороны (а другая сторона все-таки есть), какие страны сильнее всего обрадовались бы выходу США из НАТО? Далеко ходить не надо: Россия и Китай. Неужели именно этого с нетерпением ждут американцы? Ничуть не бывало. Обидно, что поведение европейцев завело нас в такую передрягу.