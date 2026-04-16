ЗРК семейства «Тор-М2»: одни из самых эффективных средств ПВО на поле боя

В зоне проведения специальной военной операции войска ПВО находятся с первых дней боевых действий.

Ежедневно на боевое дежурство в зоне проведения СВО заступают несколько тысяч зенитчиков, которые в круглосуточном режиме оберегают небо над городами и селами приграничных и новых регионов России.

Специалистам противовоздушной обороны, которые традиционно отмечают свою профессиональную дату во второе воскресенье апреля, во время боевых действий явно не до праздников. Противник, использующий различные средства воздушного нападения, постоянно пытается обхитрить российских зенитчиков, и проникнуть в оберегаемое ими воздушное пространство на разных скоростях и высотах, используя ложные цели и тактику массированных атак.

Поэтому военным специалистам войск ПВО ВС РФ некогда даже отвлекаться от боевой вахты. Их неформальный девиз - «сами не летаем и другим не даем» - требует от зенитчиков постоянной концентрации и полной боевой готовности.

Как официально отмечают в оборонном ведомстве, главная задача соединений и воинских частей ПВО – «прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».

Поэтому, невзирая на погодные условия и время года, войска ПВО всегда на боевом посту.

Зарождение отечественных войск противовоздушной обороны произошло во время Первой мировой войны, и оно было связано с боевым использованием авиации, вследствие чего в царской российской армии появилась зенитная артиллерия. Именно тогда были организованы первые службы воздушного наблюдения и оповещения, начали создаваться специальные авиаотряды для прикрытия крупных городов, а также применяться прожекторы и аэростаты заграждения.

Вторым масштабным этапом в развитии отечественной системы ПВО стала Великая Отечественная война.

За четыре годы войны в ходе противовоздушных боев с гитлеровской авиации советские зенитчики сбили более 7500 самолетов противника, успешно выполняя задачи по воздушному прикрытию крупных промышленных центров государства. И конечно, серьезное развитие получили военно-техническое средства противовоздушной обороны.

Сегодня в распоряжении подразделений войск ПВО имеются разные военно-технические средства противовоздушной обороны – от малых дронов-перехватчиков до дальнобойных зенитных ракетных систем.

Одним из наиболее эффективных средств противовоздушной обороны проявили себя на полях спецоперации зенитные ракетные комплексы семейства «Тор-М2».

ЗРК «Тор-М2», созданный на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», входящем в «Алмаз-Антей», - уже третья модификацией комплекса, неоднократно признаваемого зарубежными экспертами «лучшим в мире ЗРК в своем классе».

В Министерстве обороны РФ подчеркивают, что в течении специальной военной операции расчеты новых «Торов» поражали самолеты и вертолеты, снаряды американских РСЗО Himars, британские ракеты Storm Shadow и управляемые авиабомбы JDAM, а также военные беспилотники самых различных типов.

Боекомплект ЗРК «Тор-М2» представлен 16-ю зенитными управляемыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 16 км и до 12 км по высоте. Причем расчет «Тора» может сбивать вражеские дроны и ракеты прямо в ходе движения боевой машины.

Зенитчики, проходящие службу на ЗРК «Тор-М2», отмечают высокую проходимость шасси боевой машины, которая позволяет расчетам перемещаться по самым сложным участкам линии боестолкновения, и быстро менять дислокацию, усложняя противнику задачу по их обнаружению.

В условиях специальной военной операции российские военнослужащие войск ПВО действуют мужественно и четко, ежедневно проявляя несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно оберегая военно-политические интересы Российской Федерации и мирную жизнь россиян.