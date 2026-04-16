Пентагон решил выделить 50 млн долларов на искусственный интеллект для пилотов

Bloomberg: Американские военные летчики получат систему ИИ за 50 млн долларов

Для помощи пилотам в экстремальных условиях американское командование спецопераций внедряет искусственный интеллект, заключив контракт с разработчиками на 50 млн долларов.

Командование специальных операций США заключило контракт на 50 млн долларов с авиационной технологической компанией Beacon AI, передает Bloomberg. Четырехлетнее соглашение направлено на внедрение искусственного интеллекта для помощи военным летчикам.

Программное обеспечение Beacon AI будет анализировать массив данных, включая погодные условия, маршруты и действия экипажа. Искусственный интеллект поможет пилотам быстрее принимать решения в полете.

"Это дает летчикам своего рода R2-D2", – заявил генеральный директор и соучредитель компании Мэтт Кокс, сделав отсылку к дроиду из "Звездных войн".

Технология предназначена для снижения рабочей нагрузки и повышения безопасности полетов в сложных условиях. По словам Кокса, система должна предотвращать ошибки пилотирования, возникающие из-за усталости или перегруженности. Проект ориентирован на дальнемагистральные самолеты, такие как топливозаправщики и грузовые борта.

Командование спецопераций, традиционно избегающее публичности, не ответило на запрос о комментариях. Контракт предусматривает возможность ускорения производства в случае успешных испытаний разработки. Проект поддерживается инвесторами JetBlue Technology Ventures, Scout Ventures и Costanoa Ventures.

Мария Иванова