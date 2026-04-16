Вестник Мордовии

Самый крупный дрон США Triton сбит над Персидским заливом, но не ясно, кем

Источник изображения: Фото: Алекс Эверс (ВМС США)

Американские военно-морские силы признали потерю своего разведывательного высотного беспилотника MQ-4C Triton. Напомним, произошло это 9 апреля в районе Персидского залива.

БПЛА отслеживал обстановку в данном секторе. Затем поступила информация, что на борту возникла чрезвычайная ситуация, после чего он стал резко снижаться с высоты 12 километров. Аппарат исчез на отметке в 3000 метров, поэтому сразу же были сделаны предположения, что гигантский дрон был сбит.

Опубликованная сегодня информация не раскрывает причины крушения. Поэтому некоторые эксперты не исключают, что Triton стал жертвой "дружественного огня" одного из союзников США.

Цена MQ-4C составляет около 250 миллионов долларов. Его длина - 14,5 метров размах крыла - 39,9 метров, высота - 4,6 метров Нормальная взлетная масса - 14630 килограммов.

Максимальная скорость - 610 километров в час. Дальность - 15200 километров. Практический потолок - 17000 метров. Длительность полета - до тридцати часов.

Для выполнения разведывательных заданий оснащен современной электроникой, на нем установлена радиолокационная станция.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России