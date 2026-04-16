Самый крупный дрон США Triton сбит над Персидским заливом, но не ясно, кем

Источник изображения: Фото: Алекс Эверс (ВМС США)

Американские военно-морские силы признали потерю своего разведывательного высотного беспилотника MQ-4C Triton. Напомним, произошло это 9 апреля в районе Персидского залива.

БПЛА отслеживал обстановку в данном секторе. Затем поступила информация, что на борту возникла чрезвычайная ситуация, после чего он стал резко снижаться с высоты 12 километров. Аппарат исчез на отметке в 3000 метров, поэтому сразу же были сделаны предположения, что гигантский дрон был сбит.

Опубликованная сегодня информация не раскрывает причины крушения. Поэтому некоторые эксперты не исключают, что Triton стал жертвой "дружественного огня" одного из союзников США.

Цена MQ-4C составляет около 250 миллионов долларов. Его длина - 14,5 метров размах крыла - 39,9 метров, высота - 4,6 метров Нормальная взлетная масса - 14630 килограммов.

Максимальная скорость - 610 километров в час. Дальность - 15200 километров. Практический потолок - 17000 метров. Длительность полета - до тридцати часов.

Для выполнения разведывательных заданий оснащен современной электроникой, на нем установлена радиолокационная станция.

Алексей Брусилов