Военное обозрение

Трамп рассказал о своей переписке с главой КНР о поставках оружия Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Американский президент отлично ладит с китайским лидером. И недавно глава Белого дома Дональд Трамп получил от Си Цзиньпина письмо, которое назвал «чудесным».

Об этом президент США говорил журналистам местного телеканала Fox Business.

Трамп рассказал им о своей переписке с главой КНР о поставках оружия Ирану. Американский лидер в письме своему китайскому коллеге попросил того прекратить поставлять вооружение Тегерану. В ответном послании Си Цзиньпин, по словам Трампа, заверил его, что он этого и не делает.

Похоже, китайский лидер сумел порадовать президента Соединенных Штатов.

По словам главы Белого дома, ему всегда было сложно договариваться с Китаем, но с самим председателем КНР у него сложились хорошие отношения.

Говоря о Си Цзиньпине, Трамп отметил:

Он тот, кому нужна нефть. Нам нет.

Тему поставок китайского оружия Ирану президент США затрагивал и в это воскресенье во время пресс-конференции. Он тогда заявил, что, если Пекин решится вооружать Тегеран, его ожидают большие проблемы.

Вполне возможно, что поводом для активного обсуждения данной темы стала недавняя публикация CNN. Там сказано, что по данным разведки Соединенных Штатов, китайцы намерены поставить в Исламскую Республику ПЗРК MANPADS. Это оружие могло бы стать для иранских военных эффективным средством борьбы против американо-израильской авиации, летающей над территорией Ирана на малых высотах. СМИ утверждает, что поставка намечена на ближайшие недели.

