Великобритания объявила о поставке Украине 120 тыс. БЛА в рамках нового пакета военной помощи

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЦАМТО, 15 апреля. Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании Контактной группы по обороне Украины в Берлине 15 апреля объявил о крупнейшем в истории британско-украинского сотрудничества пакете военной помощи по поставкам БЛА – 120 тыс. ед.

Пакет включает БЛА нескольких функциональных классов: ударные дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и носители с морскими возможностями. Большая часть из них будет произведена в Британии.

"Поставки новой партии беспилотников на Украину уже начались в этом месяце", – говорится в заявлении.

Также в этом году Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, заявили в Минобороны.

Объявление сопровождается подтверждением со стороны министра финансов Рейчел Ривз о выплате Киеву 752 млн. фунтов (1,02 млрд. долл.) в счет займа на сумму 3,36 млрд. фунтов. Средства направляются на финансирование закупок ракет дальнего действия, систем ПВО и БЛА.

Данная инициатива является продолжением последовательного наращивания британских поставок беспилотной техники Украине: в 2024 году объем составил 10 тыс. ед., в июне 2025 года Лондон принял обязательство по передаче 100 тыс. БЛА к апрелю 2026 года в рамках финансового года, выделив на эти цели 350 млн. фунтов (473 млн. долл.).

В части более широкого контекста ВТС пакет БЛА от июня 2025 года входил в состав программы военной помощи Украине общим объемом 4,5 млрд. фунтов.

Помимо БЛА, Великобритания в феврале 2026 года объявила об экстренной поставке Киеву средств ПВО на сумму свыше 500 млн. фунтов, включая 1200 ЗУР.

