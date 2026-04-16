Lockheed Martin с F-16C/D Блок.70 одержала победу в тендере на поставку нового истребителя для ВВС Перу

ЦАМТО, 15 апреля. По информации Defensa.com, Агентство по закупкам ВС Перу в ближайшее время официально объявит о победе Lockheed Martin в тендере на поставку многоцелевых истребителей для ВВС страны.

По данным издания, которое ссылается на неофициальные источники, финальное решение Агентства состоялось в середине апреля 2026 года. Выбор был сделан в пользу истребителя F-16C/D Блок.70 ("Вайпер"). Тем самым завершился многолетний конкурсный процесс по замене устаревших боевых авиационных платформ.

Напомним, что президент Перу Хосе Мария Балькасар еще 20 марта 2026 года в интервью национальному телевидению официально объявил о выборе истребителей F-16 Блок.70/72 производства Lockheed Martin в качестве перспективного многоцелевого самолета ВВС Перу. Однако официального подтверждения на тот момент не последовало.

F-16 Блок.70/72 был выбран по итогам конкурса, в котором также участвовали "Грипен-E/F" шведской Saab и "Рафаль" F4 французской Dassault. На более ранних этапах к рассмотрению привлекались Eurofighter Typhoon и южнокорейский KF-21 "Борамэ", однако впоследствии оба были исключены. В июле 2025 года в ряде зарубежных источников сообщалось о предварительном выборе в пользу "Грипен-E" с пакетом передачи технологий на сумму около 3,5 млрд. долл., однако эта информация официально не была подтверждена.

Решающую роль в окончательном выборе в пользу F-16 сыграло сочетание технических, политических и финансовых факторов. "Грипен-E" сохранял конкурентоспособность благодаря предложениям по офсету, передаче технологий и промышленному сотрудничеству с перуанскими предприятиями. Тем не менее, по данным Defence Security Asia, политический кризис в Перу, давление Вашингтона и стратегические соображения об ориентации на союзническую архитектуру с США, склонили чашу весов в пользу американского предложения.

Государственный департамент США 15 сентября 2025 года уведомил Конгресс о возможной продаже Перу 12 истребителей F-16 Блок.70 в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) на сумму около 3,42 млрд. долл., что соответствует цене около 285 млн. долл. за единицу. Базовый пакет предусматривал закупку 10 одноместных F-16C и двух двухместных F-16D, а также 14 двигателей F110-GE-129 производства GE Aerospace, партии ракет "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X Block II "Сайдуиндер", авиапушек M61A1. Головными подрядчиками по контракту были определены Lockheed Martin, GE Aerospace и RTX.

По данным перуанского издания Diario Expreso, которое ссылается на источники в Министерстве обороны Перу, общий объем планируемой закупки до 24 самолетов в двух траншах (по 12 ед.) составит около 7 млрд. долл.

Подписание производственного контракта по первому траншу ожидается во второй половине апреля 2026 года. Первоначальное финансирование на сумму около 2 млрд. долл. зарезервировано в бюджете Перу на 2025 финансовый год в форме кредитного обязательства Banco de la Nacion.

Поставляемые самолеты будут оснащены многорежимной РЛС AN/APG-83 AESA с активной фазированной антенной решеткой, системой радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-254 Viper Shield, прицельными контейнерами AN/AAQ-28 Litening и усовершенствованными бортовыми вычислительными системами. Интегрированная шина передачи данных Link-16 обеспечит совместимость с системами управления и контроля союзников по НАТО.

По оценкам ВВС Перу, именно превосходство AN/APG-83 AESA над аналогичными системами конкурирующих платформ стало одним из ключевых технических аргументов в пользу выбора F-16.