Hanwha Aerospace обсудила выполнение компенсационных обязательств в рамках поставки РСЗО K239 ВС Норвегии

Боевые машины южнокорейского модульного мультикалиберного наземного ракетного комплекса Hanwha Aerospace К239 Chunmoo
Источник изображения: Hanwha Aerospace

ЦАМТО, 15 апреля. Hanwha Aerospace 7-9 апреля провела серию встреч с норвежскими предприятиями ОПК по компенсационным соглашениям в рамках контракта на поставку ВС Норвегии РСЗО K239 Chunmoo Gungnir.

Как сообщает Defence-industry.eu, проведенные встречи ознаменовали собой начало структурированного взаимодействия в рамках реализации программы. В переговорах приняли участие компании Andoya Space, Nammo, Westcontrol, Chemring Nobel, Akkodis, Kitron и T&G.

Тематика обсуждений охватывала формирование рамочных соглашений о сотрудничестве и согласование планов технического взаимодействия в области совместной разработки, совместного производства и интеграции в цепочку поставок.

Объем обязательств по промышленному сотрудничеству эквивалентен 120% стоимости основного контракта. В числе приоритетных направлений южнокорейская компания назвала локализацию производства, развитие производственных компетенций и передачу технологий. Дополнительно заявлен планируемый запуск инициатив по обеспечению своевременной поставки и локализации системы K239 Chunmoo в Норвегии.

Напомним, что правительство Норвегии 29 января 2026 года объявило о выборе Hanwha Aerospace поставщиком РСЗО для Вооруженных сил страны. Официальная церемония подписания контракта состоялась 30 января 2026 года в Осло. Соглашение заключено с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) по результатам международного тендера, объявленного в ноябре 2024 года. В тендере участвовали компании KNDS, Rheinmetall, Hanwha и Saab/Boeing. К крайнему сроку подачи заявок в марте 2025 года предложения представили все участники, за исключением Saab/Boeing.

В рамках контракта стоимостью около 2 млрд. долл. (19 млрд. норвежских крон) Hanwha Aerospace поставит 16 пусковых установок K239 Chunmoo Gungnir, пакет высокоточных управляемых ракет нескольких типов, а также предоставит интегрированную логистическую поддержку и учебное оборудование. Поставка боевых машин запланирована на 2028-2029 годы, боеприпасов – на 2030-2031 годы. Производство ракет будет налажено в Польше.

РСЗО K239 Chunmoo размещена на колесном шасси 8х8 и оснащена модульной пусковой установкой с двумя транспортно-пусковыми контейнерами. В каждом контейнере могут размещаться шесть 239-мм управляемых ракет CGR-080 с дальностью стрельбы до 80 км, либо одна оперативно-тактическая ракета CTM-290 с дальностью полета до 290 км. Система адаптирована для эксплуатации в арктических условиях и предназначена для вооружения нового ракетно-артиллерийского дивизиона Сухопутных войск Норвегии.

