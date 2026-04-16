Европа разрабатывает послевоенный план по открытию Ормузского пролива без участия США (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Европа разрабатывает послевоенный план открытия Ормузского пролива без США

Европа готовит план создания широкой международной коалиции по возобновлению свободного судоходства в Ормузском проливе, сообщает WSJ. Он вступит в силу лишь после завершения войны с Ираном и с его согласия. Но что более важно — обойдется без участия США.

Макс Колчестер, Ноэми Биссербе, Бертран Бенуа

Британо-французская инициатива призвана убедить судоходные компании вернуться в пролив после окончания боевых действий.

Европейские державы готовят план создания широкой международной коалиции, целью которой станет возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Инициатива предусматривает отправку в регион тральщиков и иных военных судов, однако в силу она вступит лишь после завершения войны с Ираном и, что примечательно, может обойтись без участия одного конкретного государства – Соединенных Штатов.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что речь идет о международной оборонительной миссии, в которой не будут задействованы "воюющие стороны", то есть США, Израиль и Иран. Европейские дипломаты, знакомые с деталями плана, уточняют: европейские корабли не будут подчиняться американскому командованию.

Цель Европы – дать судовладельцам и страховщикам уверенность в безопасности транзита после прекращения огня, хотя, по оценкам официальных лиц, это произойдет еще не скоро.

Ожидается, что к плану присоединится Германия, которая до недавнего времени публично исключала даже саму возможность военного вмешательства. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, Берлин, традиционно сталкивающийся с жесткими политическими и правовыми ограничениями на зарубежные миссии со времен Второй мировой войны, может объявить о своем участии уже в этот четверг, 16 апреля.

Подключение Германии может означать, что миссия будет иметь куда более серьезный вес, нежели предполагалось ранее. Финансовые возможности ФРГ превосходят британские и французские, кроме того, страна располагает ключевыми военными активами, необходимыми для выполнения столь специфической задачи.

Уже 17 апреля Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют провести онлайн-саммит с участием нескольких десятков стран для обсуждения механизмов надзора за Ормузским проливом после завершения конфликта. Стармер лично прибудет в Париж, остальные же участники подключатся по видеосвязи. Как заявили французские и британские представители, Соединенные Штаты в этой встрече участвовать не будут. Приглашения направлены Китаю и Индии, но подтвердят ли они свое присутствие, пока неясно.

"Миссия, о которой идет речь, может быть развернута лишь после того, как воцарится спокойствие и боевые действия прекратятся", — заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, добавив, что коалиция намерена координировать свои действия с государствами, граничащими с проливом, включая Иран и Оман. Это подразумевает, что без согласия Тегерана никакая операция не начнется.

Впрочем, внутри самой Европы остаются разногласия. Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, французские дипломаты полагают, что любое участие США сделает миссию неприемлемой для Тегерана. В то же время британские чиновники выражают опасения, что отстранение американцев вызовет раздражение президента Трампа и серьезно ограничит размах будущей операции.

Споры о том, стоит ли оттеснять Вашингтон на второй план, отражают беспрецедентное охлаждение трансатлантических отношений. За минувший год Трамп успел ввести пошлины на европейский экспорт, свернуть поддержку Украины в ее противостоянии с Россией и даже пригрозить военной силой Дании, союзнице по НАТО, ради захвата Гренландии. Напряженность лишь усугубилась из-за войны в Иране, которую большинство европейских лидеров расценивают как незаконную и сопряженную с тяжелейшими экономическими последствиями.

Трамп на протяжении нескольких недель настойчиво призывал союзников отправить военные корабли в Персидский залив для открытия пролива силой. Европейцы ответили отказом. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал идею силового разблокирования "нереалистичной", указав на угрозы проходящим судам со стороны береговых батарей и баллистических ракет. Другие лидеры признают, что втягивание в конфликт, крайне непопулярный среди европейского электората, было бы сопряжено с высокими политическими рисками.

Теперь же Дональд Трамп требует от европейцев помощи в текущей операции по морской блокаде иранских портов. Этот шаг призван нанести экономике Тегерана ущерб, достаточный для согласия властей открыть жизненно важную артерию, через которую проходит пятая часть мировой нефти, удобрений и прочих ценных ресурсов. Кир Стармер и его коллеги вновь ответили отказом, подчеркнув, что цель европейцев – восстановить движение по Ормузскому проливу, а не перекрыть его окончательно.

Американский президент уже открыто критикует союзников за недостаточную помощь и даже допускает изучение вопроса о выходе Соединенных Штатов из НАТО. На прошлой неделе во время визита к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте Трамп заявил, что ожидает от Европы большей активности. Сочтет ли Дональд Трамп достаточным намерение ЕС действовать лишь после завершения конфликта, пока остается под вопросом.

Европейский план включает три основных этапа. Первый – обеспечить логистику для вывода сотен судов, застрявших в проливе. Второй, самый трудоемкий, – масштабная операция по разминированию фарватера. Иран заминировал часть акватории в первые дни конфликта, и удаление этих зарядов критически важно для возобновления судоходства в полном объеме.

Примечательно, что по количеству минно-тральных сил Европа намного превосходит США: американский флот почти полностью вывел из эксплуатации свои тральщики, тогда как европейские державы располагают более чем 150 единицами. Но на разминирование пролива уйдет много времени и сил.

Третий этап – организация регулярного военного сопровождения и наблюдения с помощью фрегатов и эсминцев, чтобы убедить страховщиков и судовладельцев в безопасности транзита. На данном этапе неясно, насколько большим предполагается сделать военно-морское присутствие.

Даже после достижения устойчивого прекращения огня присутствие западных военных будет иметь решающее значение для возобновления движения судов по водному пути, считают аналитики. "Рано или поздно потребуется система конвоирования для защиты судов, – отмечает Муджтаба Рахман, глава европейского направления аналитической фирмы Eurasia Group. – Страховые компании и грузоотправители, скорее всего, будут настаивать на таком сопровождении".

Союзная миссия будет строиться по образцу операции ВМС ЕС "Аспид", в рамках которой в 2024 году несколько европейских стран совместно обеспечивали эскорт коммерческих судов в Красном море от атак хуситов.

В ходе этой миссии, которая, по заявлению ЕС, носила исключительно оборонительный характер, такие страны, как Франция, Италия, Германия и Греция, на ротационной основе предоставляли фрегаты и вертолеты для отражения ракетных и беспилотных атак хуситов. Союзники предоставляли около трех кораблей одновременно для сопровождения грузов и наблюдения.

Эта миссия проводилась независимо от возглавляемого США плана под названием "Операция "Страж процветания"", который действовал в Красном море в период с 2023 по 2025 год и был гораздо масштабнее, включая авианосцы и несколько эсминцев.

Следует отметить, что в Германии действуют строгие конституционные ограничения, регулирующие подобные развертывания. Иначе говоря, для участия в миссии в Ормузском проливе правительству потребуется одобрение парламента и международный мандат.

Таковым мандатом может стать резолюция Совбеза ООН в рамках Главы IV, предусматривающей разрешение на применение силы не только в целях самообороны. Альтернатива – расширение мандата уже действующей операции "Аспид" в Красном море.

Германия могла бы предоставить корабли, в том числе тральщики. Эскадрилья тральщиков страны базируется в порту Киль на побережье Балтийского моря и включает около 12 судов для поиска и обезвреживания мин.

В настоящее время военно-морской флот Германии развернут в Балтийском море и Северной Атлантике для сдерживания России. Берлину необходимо убедиться, что часть этих сил может быть переброшена на Ближний Восток без ущерба для этой миссии.

Еще одна область, где Берлин мог бы помочь, — это наблюдение. У Германии есть, по крайней мере, один разведывательный самолет, базировавшийся в Джибути, который принимал участие в миссии в Красном море.

По своей концепции план также напоминает идею "Коалиции желающих" в Украине, когда европейские страны соглашаются ввести ограниченный воинский контингент – но лишь после подписания мирного договора – для стабилизации обстановки и возвращения доверия инвесторов к экономике Киева.