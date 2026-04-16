Украина и ФРГ подписали 10 соглашений в сфере ВТС, включая договоренности по поставкам ЗУР для ЗРК Patriot

ЦАМТО, 15 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц 14 апреля провели межправительственные консультации в Берлине.

По итогам переговоров стороны подписали 10 документов различного уровня в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщил Офис президента Украины.

В.Зеленский на совместном брифинге с Ф.Мерцем заявил, что в числе ключевых договоренностей – поставки ракет для систем ПВО. Речь идет о ЗУР GEM-T для ЗРК "Пэтриот" PAC-2 и пусковых установках ЗРК IRIS-T SLM/SLS производства Diehl Defence.

Ф.Мерц, со своей стороны, подтвердил предоставление Киеву новых пакетов помощи, прежде всего, в области противовоздушной обороны, заявив, что в 2026 году Германия стала "наиболее важным партнером" Украины.

Помимо ПВО, в ходе переговоров стороны обсуждали соглашение о двустороннем сотрудничестве по производству и продаже БЛА, а также технологиях цифрового управления полем боя. В.Зеленский предложил ФРГ заключить отдельное двустороннее соглашение по беспилотникам – производству и экспорту.

Нынешние договоренности встраиваются в логику системного наращивания германо-украинского ВТС. В мае 2025 года Киев заключил контракт с Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним стоимостью 2,2 млрд. евро. В декабре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании новых оборонных соглашений с немецкими партнерами на общую сумму свыше 1,2 млрд. евро. Берлин в декабре 2025 года взял на себя обязательства по финансированию военной помощи Украине в размере 11,5 млрд. евро на 2026 год.

Поставки ракет GEM-T для ЗРК "Пэтриот" PAC-2 имеют особое значение: ранее Германия обусловливала передачу зенитных ракет серии PAC-2 совокупным предоставлением Киеву 30 ракет союзниками по коалиции. Текущее соглашение снимает этот ограничительный критерий применительно к ракетам данной модификации.

Как уточнило Минобороны Германии в своем пресс-релизе от 14 апреля, Берлин профинансирует поставки нескольких сотен ракет GEM-T для ЗРК "Пэтриот" PAC-2 Украине, произведенных американской компанией Raytheon.

"Для дальнейшего усиления ПВО мы профинансируем контракт Украины с компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет для систем "Пэтриот" PAC-2. Кроме того, с компанией Diehl Defence согласована поставка дополнительных пусковых установок для систем ПВО IRIS-T. Этот проект также финансируется Германией и значительно улучшит защиту критически важной инфраструктуры и городов", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз Минобороны Германии.

В свою очередь, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружений на сумму 4 млрд. евро.

Как уточнил украинский министр, Германия профинансирует закупку нескольких сотен ракет для используемых ВСУ комплексов ПВО "Пэтриот" PAC-2, а также оплатит поставку Украине 36 пусковых установок IRIS-T. Стороны также договорились о немецких инвестициях в размере 300 млн. евро в украинское производство дальнобойного вооружения и запуске совместного производства БЛА средней дальности. На первом этапе планируется произвести 5 тыс. дронов для ВСУ.