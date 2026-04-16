Украина получила первые норвежские истребители F-16, но ввести их в эксплуатацию не может. Всё дело в том, что Норвегия отправила Киеву самолеты в неисправном состоянии. Так что формально они как бы есть, но на самом деле их нет.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере признал, что переданные Киеву истребители оказались неисправными, их вывели из эксплуатации еще в 2021 году при переходе на современные F-35. При этом обещанная еще в 2023 году передача истребителей произошла или в конце 2025-го, или в начале уже этого года. Вернее, их отправили в Бельгию для прохождения ремонта, но официально они уже считаются украинскими. А в строй встанут не раньше 2027-го.

Сейчас эти самолеты являются собственностью Украины и проходят ремонт и подготовку силами техников в Бельгии в рамках соглашения, достигнутого также с США и Украиной.

В Киеве эту ситуацию пытаются замалчивать, украинская пресса вообще никак не отреагировала на заявление норвежского премьера, публикаций просто нет. Как нет и информации об общем количестве полученных и введенных в боевой состав Воздушных сил ВСУ истребителей F-16, несколько из которых уже потеряны.

Напомним, что своими старыми истребителями F-16 с Зеленским согласились поделиться Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Из них только голландцы сумели передать самолеты, у остальных проблемы.