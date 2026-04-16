ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из кредита в 90 млрд. евро на второе полугодие 2026 года

ЦАМТО, 15 апреля. Еврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования из кредита на 90 млрд. евро, с которого еще не снято вето Венгрии и Словакии, на второе полугодие 2026 года.

Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари 14 апреля на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия", – заявил он, отвечая на вопрос, позволит ли поражение Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на 90 млрд. евро, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.

Ранее Еврокомиссия заявляла о необходимости перевести первые деньги Киеву в апреле 2026 года, напоминает ТАСС.