Пентагон запросил 54,6 млрд. долл. на разработку и производство автономных боевых систем

ЦАМТО, 15 апреля. Группа автономных боевых систем DAWG при Министерстве войны США запросила увеличить ее бюджет в 242 раза, выяснило агентство "РИА Новости", изучив соответствующие документы.

Как ожидается, финансирование вырастет с 225 млн. долл. в этом году до 54,6 млрд. долл. в 2027 году.

При этом 53,6 млрд. долл. составляют обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс. Таким образом, Пентагон сможет резко ускорить развертывание автономных боевых систем.

В целом затраты на разработки и испытания в бюджете Минобороны войны США увеличат на 63 проц., с 210,4 до 343,7 млрд. долл. На долю новой группы придется около 41 проц. от этого прироста.

Как напоминает "РИА Новости", группу автономных боевых систем Пентагона создали в августе 2025 года на основании закона One Big Beautiful Bill Act, который увеличил расходы на оборону и миграционный контроль, но урезал траты на здравоохранение и экологические инициативы.

