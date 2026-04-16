Украина торопится обеспечить себя средствами ПВО на фоне обострившегося мирового спроса (Politico, США)

Politico: Украине не хватает средств ПВО из-за войны в Иране

Украине отчаянно не хватает средств ПВО, пишет Politico. Она, как и прежде, полностью полагается на западные системы, однако в Европе недостаточно производственных мощностей, а США их ракеты-перехватчики нужнее в Иране, отмечает автор статьи.

Крис Ландей, Вероника Мелкозерова

Скудные запасы и медленный рост производства вынуждают Украину опираться на американские системы, несмотря на стремление к европейским решениям.

Берлин — Украина срочно нуждается в усилении средств ПВО, но опасается их нехватки из-за растущего мирового спроса на перехватчики: сказываются война в Иране и перевооружение Европы.

“В Европе недостаточно производственных мощностей”, — констатировал глава киевского режима Владимир Зеленский в четверг в Берлине.

В результате Украине приходится использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, а также добиваться поставок франко-немецких SAMP/T. Чтобы меньше зависеть от других стран, Киев даже разрабатывает собственную систему противоракетной обороны.

“Мы должны обеспечить возможности, чтобы европейцы могли производить здесь, в Европе, все, что жизненно необходимо для ее собственной обороны, — заявил Зеленский. — Это касается, в частности, способности Европы производить системы противоракетной обороны в необходимых количествах”.

В ходе визита Зеленского в Берлин его министр обороны Михаил Федоров подписал с Германией соглашение о военном сотрудничестве на сумму четыре миллиарда евро. Помимо прочего, в него вошел контракт с производителем систем Patriot Raytheon на поставку нескольких сотен противоракет PAC-2, которые будут строиться в Германии.

Ракета PAC-2 при перехвате взрывается вблизи цели, тогда как модель PAC-3 поражает приближающуюся ракету напрямую и потому точнее и лучше подходит для предотвращения баллистических угроз.

Производство этих ракет будет налажено в 2027 году, сообщил представитель Raytheon изданию Hartpunkt. В соглашение также вошли 36 пусковых установок IRIS-T средней и малой дальности производства немецкой компании Diehl Defense.

“Сегодня мы согласовали новые пакеты помощи, в первую очередь в области противовоздушной обороны”, — заявил канцлер Фридрих Мерц.

Вопрос о средствах противовоздушной обороны также наверняка встанет в среду на встрече Контактной группы по обороне Украины, которая координирует военную помощь Киеву.

Украина добилась огромных успехов в работе ПВО и ежедневно перехватывает волны российских беспилотников. Однако с баллистическими ракетами дела обстоят гораздо сложнее: они поднимаются до границы земной атмосферы, после чего пикируют к цели на высокой скорости. Скорость и траектория ракет затрудняют их перехват: для этого требуются дефицитные системы вроде тех же Patriot или SAMP/T.

Но дополнительные системы противоракетной обороны нужны не только Украине.

По данным американского Института Пейна, США и их союзники выпустили 1 802 ракеты-перехватчика Patriot только за первые 16 дней американо-израильской войны с Ираном. Это минимум в два раза больше, чем Украина — за все четыре года боевых действий с Россией.

В этом месяце Пентагон подписал с компанией Lockheed Martin соглашение на сумму 4,7 миллиарда долларов об увеличении производства PAC-3 с примерно 600 до двух тысяч единиц в год.

Европейские страны также перевооружаются и наращивают собственные арсеналы, одновременно продолжая поставки Украине.

На заседании Контактной группы по обороне Украины в среду (ее еще называют “Группа Рамштайн”) компанию министрам обороны Германии и Украины Борису Писториусу и Михаилу Федорову составит их британский коллега Джон Хили, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Усилия альянса сосредоточены на программе под началом НАТО “Перечень приоритетных потребностей Украины” (PURL), в рамках которой страны закупают американское оружие, включая ракеты Patriot, для дальнейшей передачи Киеву. Это ответ на решение США при Дональде Трампе свернуть новую военную помощь Украине.

“Пока мы наблюдаем этот дефицит, нам нужна программа PURL”, — заявил Зеленский в Берлине, добавив, что программа может сократить производственный разрыв в Европе.

В этом году Россия ужесточила дальние удары по Украине, выпустив 270 баллистических и гиперзвуковых ракет, сообщило Министерство обороны Украины.

Европейские правительства увеличили поддержку, включая поставки тех же SAMP/T, однако производство остается ограниченным и расширяется медленно. Из-за этого Киев сильно зависит от систем Patriot американского производства.

Мерц сообщил, что Германия и Украина договорились о “дальнейшей всесторонней поддержке”, в том числе в области противовоздушной обороны, оружия большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

Украина также разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны.

На прошлой неделе украинский производитель ракет Fire Point сообщил агентству Reuters, что работает над системой противоракетной обороны, которая должна быть введена в строй к следующему году. По словам соучредителя компании Денис Штилермана, замысел заключается в том, чтобы снизить стоимость каждой ракеты-перехватчика ниже планки в один миллион долларов — это примерно четверть цены PAC-3.

Пока что проект все еще находится в зачаточном состоянии. Штилерман сказал, что компания стремится к сотрудничеству с европейскими партнерами в области радаров, целеуказания и связи — именно в этих ключевых областях ей не хватает опыта.

Зеленский ясно дал понять, что создание национальной системы — стратегический приоритет. “Безусловная задача — наша собственная противовоздушная оборона, которая поборется с баллистическими ракетами”, — заявил он ранее на этой неделе.

Однако на сегодняшний день Украина по-прежнему зависит от западных поставок, признал Зеленский.