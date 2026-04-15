Франция рассматривает возможность закупки до 200 танков в Германии как временную замену ОБТ "Леклерк"

ЦАМТО, 14 апреля. Министерство Вооруженных сил Франции в рамках слушаний по обновленному Закону о военном планировании (LPM) на 2024-2030 годы инициировало разработку проекта о поиске временной замены для парка ОБТ "Леклерк".

Об этом сообщила министр вооруженных сил Катрин Вотрен в ходе парламентских слушаний. Конкретные сроки проведения соответствующего исследования на данный момент не раскрываются.

Необходимость поиска переходного решения обусловлена задержкой совместной франко-германской программы MGCS (Main Ground Combat System). По оценкам Министерства Вооруженных сил Франции, программа отстает от графика почти на 10 лет, начало поставок серийных машин перенесено на начало 2040-х годов. Промышленные партнеры, KNDS, Rheinmetall и Thales, в настоящее время ведут работы по созданию прототипа-демонстратора.

Одновременно генеральный штаб Сухопутных войск Франции признал неизбежность вывода из эксплуатации танков "Леклерк", начиная с 2037 года. Отмечается, что продление сроков эксплуатации сверх этой даты исключено.

В настоящее время в строю Сухопутных войск Франции находится около 200 ОБТ "Леклерк", прошедших модернизацию до стандарта XLR с 2023 года. Именно это количество определяет потребность в замещающем парке. Рассматриваются три основных варианта: разработка полностью отечественной конструкции; создание гибридной машины – французская башня на немецком шасси; либо приобретение готовых серийных машин немецкого производства в количестве до 200 ед.

По имеющимся данным, гибридная схема с французской башней на немецком шасси рассматривается как наиболее быстрый и практически реализуемый вариант, однако окончательное решение не принято. Возможным кандидатом на роль базовой платформы применительно к варианту прямой закупки выступает "Леопард-2A8" производства KNDS Germany.

По мнению специализированного французского интернет-издания Meta-defense.fr, окончательный выбор переходного ОБТ должен быть сделан не позднее 2026 года ввиду сжатых сроков: от принятия решения до начала поставок потребуется не менее 5-7 лет, тогда как вывод "Леклерк" запланирован на 2037 год.

Следует также учитывать, что бюджетное финансирование переходной программы в рамках LPM 2024-2030 не предусмотрено, что существенно сокращает реальное окно для принятия решения и реализации закупки – с десяти до приблизительно семи лет.