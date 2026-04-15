ВМС КНДР провели третью серию испытательных пусков ракет с борта эсминца "Чвэ Хен"

ЦАМТО, 14 апреля. ВМС Корейской Народной Армии (КНА) 12 апреля провели испытательные пуски стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эскадренного миноносца "Чвэ Хен" (бортовой номер 51).

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По имеющимся данным, были произведены пуски двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями лично, в окружении представителей командования ВМС и руководства оборонного ведомства.

Декларируемыми целями испытательной программы являлись: проверка программного обеспечения управления запуском интегрированной системы командования вооружением корабля, отработка нормативов боевого расчета по ракетному оружию, а также подтверждение точности модернизированной навигационной системы в условиях радиоэлектронного противодействия. Пуски произведены в акватории Желтого моря.

Эти испытания стали третьими по счету за последние шесть недель в рамках отработки систем вооружения корабля: первые стрельбы с "Чвэ Хен" состоялись 4 марта 2026 года, повторные – 10 марта 2026 года.

По данным ЦТАК, стратегические крылатые ракеты находились в полете от 2 ч 8 мин. до 2 ч 12 мин., противокорабельные ракеты – около 32 мин.; все цели поражены в заданных районах.

Испытание 12 апреля стало первым с подтвержденным одновременным применением как стратегических крылатых, так и противокорабельных ракет в рамках единого учебного сценария.

Эсминец "Чвэ Хен" – головной корабль одноименного типа водоизмещением около 5000 т, введен в строй в апреле 2025 года на верфи в Нампхо. Корабль оснащен универсальными пусковыми установками вертикального пуска (УВП) модульного типа; общее количество ячеек оценивается в 74 ед. четырех типоразмеров. Большие ячейки (20 ед.) предположительно предназначены для крылатых ракет типа "Хвасаль-2" (Hwasal-2) с дальностью полета до 2 тыс. км, допускающих оснащение ядерной боеголовкой; сверхбольшие ячейки (10 ед.) – под баллистические ракеты типа Pongae-5 или "Хвасон-11".

В ходе испытаний Ким Чен Ын впервые публично заявил о начале строительства четвертого эсминца нового класса. Согласно ранее озвученной информации, в рамках реализации текущей пятилетней программы военного строительства планируется вводить в строй не менее двух надводных кораблей аналогичного или более высокого класса ежегодно.