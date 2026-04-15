Военное обозрение

В войне против Ирана США пришлось отправлять ракеты на передовую прямо с заводов

Военные аналитики из Payne Institute представили статистику расходования американских высокоточных ракет во время боевых действий против Ирана. В сводке говорится о том, что интенсивность ударов в марте 2026 достигла таких показателей, что с начала войны (с 28 февраля) было израсходовано 45 процентов ракет наземного базирования.

В ход пошли ракеты, которые были произведены в январе-феврале 2026 года. Это говорит о том, что их отправляли фактически с заводов на «передовую».

Аналитики считают, что такой темп расходования ракет оказался значительно выше, чем прогнозировалось Пентагоном перед началом антииранской военной кампании. Из заявления:

Это стало лишним свидетельством того, что современный высокотехнологичный конфликт поглощает высокоточные боеприпасы гораздо быстрее, чем классические войны с «железом» и артиллерией старого образца.

Добавляется, что теперь становится важно не только то, сколько целей поражено при наличии ограниченного числа высокоточных ракет, но и то, насколько твоя промышленность способна в сжатые сроки восстановить израсходованный арсенал.

Быстрее высокоточных ракет наземного базирования американские войска на Ближнем Востоке расходовали лишь зенитные управляемые ракеты. Их суммарный расход за время проведения операции превысил 85% от имеющихся для проведения конфликта числа боеприпасов. Пришлось, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», в срочном порядке перебрасывать ЗРК вместе с ЗУР с военных баз в Восточной Азии.

