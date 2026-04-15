Взаимное уничтожение без вмешательства человека: эскалация глобальной гонки вооружений в сфере искусственного интеллекта (The New York Times, США)

NYT: Россия, США и КНР лидируют в гонке вооружений в сфере ИИ

Военное противостояние выходит на новый уровень, пишет NYT. США, КНР и Россия начали гонку по созданию автономного оружия на базе ИИ. Однако скорость развития новых технологий вызывает тревогу: война машин может начаться быстрее, чем человек успеет ее остановить.

Шира Френкель (Sheera Frenkel), Пол Мозур (Paul Mozur), Адам Сатариано (Adam Satariano)

Россия, Китай, США и другие страны усилили соперничество в области вооружений и военных систем, основанных на искусственном интеллекте. Наращивание военного потенциала сравнивают с началом эры ядерного оружия.

На военном параде в Пекине в сентябре председатель Си Цзиньпин и его почетные гости — президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын — наблюдали, как китайские вооруженные силы продемонстрировали несколько моделей беспилотных летательных аппаратов, способных наряду с истребителями автономно работать в боевых условиях.

Демонстрация такой технологической мощи сразу же вызвала тревогу в США. По словам трех американских представителей из сферы обороны и разведки, в Пентагоне решили, что американская программа по созданию боевых дронов отстает от китайской. По словам этих представителей, не уполномоченных публично комментировать военный потенциал США, считалось, что Россия опережает Соединенные Штаты в строительстве производственных предприятий, способных выпускать передовые беспилотники.

Американские представители отметили, что американским оборонным компаниям следует ускорить свои разработки. В прошлом месяце стартап в сфере оборонных технологий из Калифорнии Anduril начал производство самолетов-беспилотников с искусственным интеллектом, похожих на те, что были продемонстрированы в Китае. По словам одного из представителей оборонного ведомства, производство на заводе недалеко от Колумбуса, штат Огайо, началось на три месяца раньше запланированного срока в рамках сокращения отставания от Китая.

Демонстрация военной мощи Пекина и ответные действия Вашингтона стали частью усиления глобальной гонки вооружений в сфере автономного оружия и оборонительных систем, основанных на искусственном интеллекте. Эта технология, рассчитанная на автономную работу с использованием ИИ, снижает необходимость вмешательства человека в принятие решений о выборе момента для поражения движущейся цели или отражения атаки.

В последние годы многие страны негласно участвуют в гонке военных технологий, включая беспилотники, которые могут находить и поражать цели без команды человека, самолеты-истребители с автопилотом, которые координируют атаки на скоростях и высотах, недостижимых для большинства пилотов, и системы на базе ИИ, которые анализируют разведданные для быстрого определения целей воздушных ударов.

В центре этой конкуренции находятся США и Китай — крупнейшие военные державы мира, однако число участников гонки возрастает. Россия и Украина, которые уже пятый год находятся в состоянии конфликта, готовы бороться за любое технологическое преимущество. Индия, Израиль, Иран и другие страны инвестируют в ИИ в военной сфере, а Франция, Германия, Великобритания и Польша приняли решение о перевооружении на фоне неоднозначного отношения администрации Трампа к альянсу НАТО.

По словам представителей оборонных ведомств и спецслужб, каждая страна стремится создать самый передовой технологический арсенал на случай, если ей придется вести боевые действия "беспилотник против беспилотника" и "алгоритм против алгоритма" в сложных для людей условиях.

Как заявил в феврале в интервью основатель компании Anduril Палмер Лакки, Россия, Китай и США создают вооружения на базе искусственного интеллекта в целях сдерживания и для обеспечения "взаимного гарантированного уничтожения".

Такое наращивание вооружений сравнивают с началом ядерной эры в 1940-х годах, когда разрушительная сила атомной бомбы заставила соперничающие страны вступить в напряженную борьбу, что привело к политике балансирования на грани ядерной войны в течение почти сорока лет.

Однако если последствия применения ядерного оружия хорошо известны, военный потенциал искусственного интеллекта только начинает раскрываться. По словам официальных лиц, технология, которой не нужны перерывы на отдых, еду или сон, способна кардинально изменить характер ведения войны, сделав боевые действия более быстрыми и непредсказуемыми.

Пока неясно, какая именно страна лидирует в этой области. Многие программы находятся на стадии исследований и разработок, а бюджеты засекречены. Согласно заявлениям спецслужб, представители России, Китая и США следят за производственными линиями, военными парадами и сделками по продаже оружия, чтобы быть в курсе технологий своих соперников.

Как сообщили два американских представителя, Россия и Китай проводят эксперименты в области самостоятельного принятия решений ИИ в боевых условиях. Китай разрабатывает системы для десятков автономных беспилотников, способных координировать атаки без участия человека, а Россия создает дроны "Ланцет", которые могут кружить в небе и самостоятельно выбирать цели.

Даже если детали этих технологий остаются засекреченными, общие цели ясны. В 2017 году Владимир Путин заявил, что лидер в области ИИ "станет правителем мира". В 2024 году Си Цзиньпин сказал, что технологии станут "главным полем битвы" в геополитической конкуренции. В январе американский министр обороны Пит Хегсет приказал внедрять ИИ во всех войсках США, так как нужно "ускоряться изо всех сил".

На эти цели были выделены миллиарды долларов. В последнем проекте бюджета Пентагон запросил более 13 миллиардов долларов на развитие автономных вооружений и за последнее десятилетие потратил еще миллиарды, хотя общая сумма неизвестна, поскольку инвестиции в ИИ распределены по разным программам.

Китай, который, по мнению некоторых экспертов, тратит средства, сопоставимые с расходами США, использует финансовые стимулы для поощрения частного сектора и развития потенциала в области ИИ. По мнению аналитиков, Россия инвестирует в программы, связанные с беспилотниками и автономными системами, используя конфликт на Украине для их испытаний и усовершенствования на поле боя.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай предложил международные нормы регулирования использования ИИ в военной сфере и призвал к "осторожному и ответственному отношению" в процессе его развития.

Пентагон и Министерство обороны России не ответили на запросы о комментариях.

Нынешняя динамика в чем-то напоминает эпоху холодной войны, но эксперты предупреждают, что эра искусственного интеллекта отличается от прошлых периодов. Стартапы и инвесторы теперь играют важную роль в военной сфере и имеют такое же решающее значение, как научные школы и правительства. Технологии искусственного интеллекта становятся широкодоступными, что позволяет таким странам, как Турция и Пакистан, развивать свои возможности. Началась изнурительная гонка инноваций, конца которой пока не видно.

Этические вопросы о передаче машинам права принятия жизненно важных решений отходят на второй план из-за стремления к быстрой разработке технологий. Единственное крупное соглашение между Китаем и США по поводу оружия на базе ИИ было достигнуто в 2024 году. Это была рекомендация сохранить контроль человека над решением об использовании ядерного оружия. Другие страны, например, Россия, никаких обязательств на себя не брали.

Некоторые эксперты утверждают, что борьба в сфере влияния ИИ превзойдет любую гонку вооружений.

"ИИ — это технология общего назначения, как электричество. Мы ведь не говорим о гонке вооружений в области электричества, — утверждает бывший сотрудник Пентагона Майкл Хоровиц, занимавшийся разработкой автономного оружия. — ИИ меняет наши вооруженные силы так же, как в свое время это делали электричество, компьютеры или самолеты".

Начало наращивания потенциала

В 2016 году на авиасалоне в южнокитайском городе Чжухай китайская компания продемонстрировала синхронный полет 67 беспилотников. В анимационном ролике беспилотники показали свои возможности и уничтожили ракетную установку.

Россия также наращивает свой арсенал дронов. В 2014 году военные стратеги задались целью сделать 30% боевой мощи России автономной к 2025 году. В 2018 году российские военные испытали в Сирии беспилотную боевую машину. Хотя танк потерпел неудачу и не смог поразить цель из-за потери сигнала, Москва продемонстрировала всем свои амбиции.

Генерал-лейтенант Джек Шанахан, ранее работавший в разведке Министерства обороны США, оценил возможности ИИ по решению более насущных проблем. Благодаря видео с дронов, спутниковым снимкам и перехваченным сигналам американские военные получили такое количество данных, что никто не мог их проанализировать.

"В военных исследовательских лабораториях обработка данных заняла бы не менее двух лет, — сказал генерал Шанахан. — Эту проблему нельзя было решить без помощи ИИ".

В 2017 году генерал Шанахан помог создать проект Maven. Эта инициатива Министерства обороны была направлена на внедрение искусственного интеллекта в системы вооруженных сил. Одной из целей было сотрудничество с Кремниевой долиной в разработке программного обеспечения для оперативной обработки изображений, например, видео с дронов, в разведывательных целях. Для оказания помощи к проекту подключилась компания Google.

Однако эта инициатива быстро столкнулась с проблемами. Система закупок Пентагона, построенная на сотрудничестве с традиционными подрядчиками и предполагающая длительные сроки выполнения работ, замедлила ход проекта.

Когда в Google стало известно о проекте Maven, сотрудники выразили протест, заявив, что компания, которая когда-то пообещала "не творить зла", не должна помогать в определении целей для ударов беспилотников. В конце концов Google отказалась от участия в проекте.

В 2019 году проект Maven перешел к компании Palantir, которая занимается аналитикой данных. Соучредителем Palantir является инвестор в сфере высоких технологий Питер Тиль. Появились также новые стартапы в сфере оборонных технологий. Например, Anduril строит для федерального правительства оснащенные искусственным интеллектом вышки вдоль южной границы США.

Пекин подтолкнул коммерческие технологические компании к сотрудничеству с оборонным сектором в рамках стратегии, получившей название "гражданско-военная интеграция". Частные фирмы были вовлечены в военные закупки, совместные исследования и другую работу с оборонными учреждениями. Компании, занимающиеся разработкой дронов и беспилотных катеров, столкнулись с растущим спросом на свои технологии со стороны военных.

Начало российско-украинского конфликта в 2022 году ускорило переход от теории к практике.

Не имея превосходства в вооружении, финансовых средствах и численности, Украина пыталась сдерживать Россию с помощью импровизированного арсенала недорогих технологий. Самодельные дроны использовались для атак на российские позиции на линии фронта. В конечном итоге они стали более смертоносными, чем артиллерия, и в некоторых случаях обрели автономные возможности. Дистанционно управляемые катера пытались сдерживать российский черноморский флот.

Россия также не стояла на месте. Ее дроны "Ланцет", которые изначально управлялись людьми, получили функции автономного наведения.

"Четыре года жестоких боевых действий на Украине стали своего рода испытательным полигоном для всего мира", — заявил бывший сотрудник Пентагона Майкл Хоровиц.

В последние месяцы Украина начала делиться своим обширным массивом данных с поля боя с Palantir и другими компаниями для обучения систем искусственного интеллекта ведению боевых действий.

В Европе, которая стремится уменьшить свою зависимость от американских вооруженных сил, опыт Украины был особенно полезен. В феврале Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша заявили, что намерены разработать совместную систему для защиты от дронов.

Китай также движется вперед. На авиасалоне в Чжухае в 2024 году один из основных китайских производителей оборонной продукции Norinco продемонстрировал несколько видов оружия с возможностями искусственного интеллекта. Одна из систем представляла собой целую бригаду, включая бронетехнику и дроны под управлением ИИ.

Другой аппарат, представленный государственной корпорацией "Авиационная промышленность Китая", представлял собой 16-тонный беспилотник с реактивным двигателем, предназначенный для использования в качестве летающего авианосца, способного запускать десятки более мелких дронов прямо в полете.

"Левый клик, правый клик"

Через неделю после того, как в феврале американские и израильские войска нанесли удар по Ирану, высокопоставленный представитель Пентагона на конференции, транслируемой в прямом эфире компанией Palantir, объяснил, как сегодня выглядит автоматизированная война.

На спутниковом изображении был виден склад. Одним щелчком мыши офицер выбрал ряд белых грузовиков, припаркованных снаружи, в качестве цели в режиме реального времени. За считанные секунды программа искусственного интеллекта предложила оружие, рассчитала потребности в топливе и боеприпасах, оценила затраты и сформировала план удара.

Это была современная версия проекта Maven, который был начат генералом Шанаханом, а теперь находится под управлением компании Palantir и работает на базе коммерческого искусственного интеллекта. Система может анализировать разведданные из различных источников, формировать списки целей, расставлять приоритеты и рекомендовать оружие практически без задержки по времени между обнаружением цели и ее уничтожением.

Благодаря встроенному военному чат-боту Claude, созданному компанией Anthropic, которая специализируется на искусственном интеллекте, система Maven помогла сформировать тысячи целей в первые недели кампании в Иране. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер объяснил, что такие темпы достигнуты во многом благодаря "передовым инструментам искусственного интеллекта".

Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Министерства обороны США Кэмерон Стэнли, выступивший на конференции Palantir, объявил, что деятельность системы Maven носит "революционный характер". По его словам, участие человека сводится лишь к "левому клику, правому клику и снова левому клику".

По мнению старшего научного сотрудника Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета Эмелии Пробаско, заявления о возможностях Maven, возможно, преувеличены, и большая часть преимущества США заключалась в объеме поступающих данных и навыках людей, которые их использовали: "Это не ракетостроение. Я подозреваю, что у Китая уже есть нечто подобное".

В недавнем отчете, в котором были проанализированы тысячи документов о закупках Народно-освободительной армии, Пробаско обнаружила, что Китай создает системы, которые повторяют американские. Например, Китай пытался скопировать Joint Fires Network — американскую программу, созданную для глобального объединения датчиков и вооружений, чтобы беспилотник, находящийся на одном конце света, мог дать команду на нанесение удара с другого беспилотника.

В некоторых областях Китай явно лидирует. Его доминирующее положение в сфере производства означает, что он способен выпускать автономное оружие в масштабах, недостижимых для Пентагона.

Внутри администрации Трампа стремление к созданию оружия на базе искусственного интеллекта приобрело почти священное значение. В прошлом месяце Пентагон признал компанию Anthropic угрозой безопасности, отчасти потому, что она намеревалась ограничить применение своих технологий в сфере автономного оружия.

"Мы выиграем гонку в области искусственного интеллекта", — заявил в прошлом месяце заместитель госсекретаря по экономическим вопросам Джейкоб Хельберг на ежегодной конференции в Вашингтоне Hill & Valley Forum, соучредителем которой он выступил с целью налаживания связей между Кремниевой долиной и правительством.

На конференции руководители технологических компаний, инвесторы и представители правительства с восторгом встретили выступления докладчиков, призывавших технологические компании предоставить военным неограниченный доступ к искусственному интеллекту.

Палмер Лакки из компании Anduril утверждал, что наращивание потенциала в области ИИ поможет предотвратить крупные войны. Эта логика напоминала ситуацию времен холодной войны: если обе стороны знают, на что способны машины, ни одна из них не станет рисковать, чтобы выяснить, кто сильнее.

"Конфликты между сверхдержавами будут смягчаться, если будут созданы средства, достаточно эффективные для сдерживания военных действий", — сказал Лакки.

Однако сдерживание предполагает рациональный подход, тогда как оружие на базе искусственного интеллекта разработано для того, чтобы действовать быстрее, чем человеческий разум. В ходе исследований, проводившихся в 2020 году, специалисты изучали, как автономные системы могут ускорить эскалацию конфликта и подорвать контроль со стороны человека, и получили довольно тревожные результаты.

В одном из сценариев система, управляемая США и Японией, ответила на запуск ракеты из КНДР, самостоятельно нанеся неожиданный ответный удар.

"Скорость развития автономных систем привела к непреднамеренной эскалации", — говорится в отчете аналитиков некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation, сотрудничающей с военными.

Генерал Шанахан, который ушел в отставку в 2020 году и в настоящее время является научным сотрудником аналитического центра "Центр новой американской безопасности", заявил, что гонка, которую он помог начать, не дает ему покоя. По его словам, правительства должны установить четкие границы, пока новые технологии не вышли из-под их контроля.

"Существует риск эскалации конфликта, в результате которой нам придется внедрять непроверенные, небезопасные и неотлаженные системы, если мы не проявим осторожность, ведь каждая сторона считает, что другая что-то от нее скрывает", — отметил Шанахан.

Шира Френкель — журналист из Сан-Франциско. Освещает влияние технологий на повседневную жизнь и деятельность компаний, работающих в сфере социальных сетей.

Пол Мозур — международный корреспондент по технологиям газеты The New York Times. Работает в Тайбэе. Ранее работал в Гонконге, Шанхае и Сеуле и писал о технологиях и политике в Азии.

Адам Сатариано — корреспондент по технологиям газеты The New York Times. Работает в Лондоне.