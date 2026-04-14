Новая легкая российская ракета-носитель будет доставлять на орбиту спутники массой до 900 кг

В России в 2026 году начинается проектирование новой лёгкой ракеты-носителя с кислородно-керосиновыми двигателями. Об этом 12 апреля объявили представители отечественной группы компаний «Геоскан», известной своими разработками спутников и БПЛА.

Согласно распространенной представителями ГК «Геоскан» информации, в ходе реализации проекта будет создан новый отечественный космический комплекс с ракетой-носителем, ключевые системы и агрегаты, организовано их производство, сборка и испытания. Свою новую ракету российские разработчики видят оснащенной традиционными кислородно-керосиновыми двигателями. При стартовой массе около 55 тонн перспективный носитель должен выводить на орбиту до 900 килограммов полезной нагрузки. Процесс создания ракеты стартует в 2026 году, сроки начала лётных испытаний пока не обозначены.

Зачем потребовалась еще одна лёгкая ракета в России? В группе компаний объясняют своё решение тем, что им требуется носитель для запусков спутников собственной разработки. «Вывести попутной нагрузкой такое количество спутников невозможно, а заполнить ракету Роскосмоса мы не сможем, что сразу увеличивает коэффициент удельной стоимости. Своя разработка в целом соответствует стратегии Геоскана, который всегда базируется на собственных наукоемких технологиях«, — прокомментировал принятое решение председатель совета директоров ГК «Геоскан» Алексей Семенов.

Обозначенные проектные технические характеристики перспективной лёгкой ракеты никак не пересекаются с уже имеющимися в России носителями. Лёгкая версия «Ангары» («Ангара-1.2») при стартовой массе около 170 тонн выводит на низкие околоземные орбиты полезную нагрузку массой до 3,5 тонн. Находящаяся в стадии разработки сверхлёгкая ракета «Воронеж» будет иметь стартовую массу в районе 35 тонн и выводить на орбиту высотой до 500 километров полезную нагрузку в 330-400 кг. Появление еще одного носителя «крупнее, чем «Воронеж», вполне имеет место быть. Вместе с тем, не стоит забывать, что создание собственной ракеты даже для крупного частного инвестора достаточно сложная задача. Тот же «Воронеж» разрабатывают с 2023 года, а лётные испытания планируют на 2029 год.

В случае с новым носителем, старт работ по созданию которого начинается в 2026 году, можно смело ориентироваться на те же 6-7 лет как усредненный срок. То есть ракету от «Геоскана», исходя из этой логики, можно ждать на начало лётных испытаний не раньше 2033 года. С другой стороны, появление новых лёгких носителей в России выгодно не только для частного разработчика, но и для всей космической отрасли. Появятся варианты более оперативного и менее затратного выведения на орбиту разнообразных лёгких спутников, плюс добавится загрузки высокотехнологичных производств в стране.

Иван Захаров