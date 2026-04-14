Новая легкая российская ракета-носитель будет доставлять на орбиту спутники массой до 900 кг

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Источник изображения: Роскосмос

В России в 2026 году начинается проектирование новой лёгкой ракеты-носителя с кислородно-керосиновыми двигателями. Об этом 12 апреля объявили представители отечественной группы компаний «Геоскан», известной своими разработками спутников и БПЛА.

Согласно распространенной представителями ГК «Геоскан» информации, в ходе реализации проекта будет создан новый отечественный космический комплекс с ракетой-носителем, ключевые системы и агрегаты, организовано их производство, сборка и испытания. Свою новую ракету российские разработчики видят оснащенной традиционными кислородно-керосиновыми двигателями. При стартовой массе около 55 тонн перспективный носитель должен выводить на орбиту до 900 килограммов полезной нагрузки. Процесс создания ракеты стартует в 2026 году, сроки начала лётных испытаний пока не обозначены.

Зачем потребовалась еще одна лёгкая ракета в России? В группе компаний объясняют своё решение тем, что им требуется носитель для запусков спутников собственной разработки. «Вывести попутной нагрузкой такое количество спутников невозможно, а заполнить ракету Роскосмоса мы не сможем, что сразу увеличивает коэффициент удельной стоимости. Своя разработка в целом соответствует стратегии Геоскана, который всегда базируется на собственных наукоемких технологиях«, — прокомментировал принятое решение председатель совета директоров ГК «Геоскан» Алексей Семенов.

Обозначенные проектные технические характеристики перспективной лёгкой ракеты никак не пересекаются с уже имеющимися в России носителями. Лёгкая версия «Ангары» («Ангара-1.2») при стартовой массе около 170 тонн выводит на низкие околоземные орбиты полезную нагрузку массой до 3,5 тонн. Находящаяся в стадии разработки сверхлёгкая ракета «Воронеж» будет иметь стартовую массу в районе 35 тонн и выводить на орбиту высотой до 500 километров полезную нагрузку в 330-400 кг. Появление еще одного носителя «крупнее, чем «Воронеж», вполне имеет место быть. Вместе с тем, не стоит забывать, что создание собственной ракеты даже для крупного частного инвестора достаточно сложная задача. Тот же «Воронеж» разрабатывают с 2023 года, а лётные испытания планируют на 2029 год.

В случае с новым носителем, старт работ по созданию которого начинается в 2026 году, можно смело ориентироваться на те же 6-7 лет как усредненный срок. То есть ракету от «Геоскана», исходя из этой логики, можно ждать на начало лётных испытаний не раньше 2033 года. С другой стороны, появление новых лёгких носителей в России выгодно не только для частного разработчика, но и для всей космической отрасли. Появятся варианты более оперативного и менее затратного выведения на орбиту разнообразных лёгких спутников, плюс добавится загрузки высокотехнологичных производств в стране.

Иван Захаров

  • Обсуждаемое
  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"