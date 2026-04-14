Украина уже имеет собственные гиперзвуковые ракеты и успешно их применяет против российской армии, просто об этом никто не знает. С таким заявлением выступил нардеп Верховной Рады Федор Вениславский, входящий в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Украинская армия уже применяет в зоне спецоперации гиперзвуковые ракеты, разработанные украинскими специалистами, но делает это в условиях секретности. По словам нардепа ВРУ, в ракетостроении у бандеровского режима всё нормально, новейшие «секретные» ракеты летают на 500 км, в планах увеличить их дальность. Вот только про эти ракеты почти никто не знает. Однако причину такой секретности нардеп пояснить не смог, да и про ракеты подробностей не привел.

У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях. И мы их успешно применяем в ходе боевых действий.

Зато Вениславский рассказал об украинской космической программе, в которой Киев продвигается весьма «успешно». На сегодняшний день идут работы над созданием системы, позволяющей перехватывать российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» на больших высотах. Заодно идет разработка системы раннего предупреждения. До создания полноценных Космических сил осталось максимум три года.

Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе. Легче сбить одну цель, чем шесть.

В этом направлении у Украины есть «несомненные успехи», было якобы проведено два испытания, в рамках которых ракетоносители поднимались на высоту 100 и 200 километров. Вот только ни российские, ни американские системы никаких пусков украинских ракет не фиксировали. Да и с запуском некой ракеты с самолета на высоте 8 километров в рамках программы создания «воздушного космодрома» тоже какие-то проблемы, об этом даже на Украине никто не слышал.