Тысячи солдат и почти весь флот: США озвучили свою версию военных потерь Ирана

США и Израиль озвучили свои оценки военных потерь армии Ирана за время очередного витка вооруженного противостояния в регионе. По данным «коалиции Эпштейна», Иран уже потерял более 6 тысяч своих военнослужащих убитыми и около 15 тысяч ранеными.

В то же время, по оценкам курдской прозападной организации Hengaw, на конец марта потери Ирана составили более 5300 военнослужащих (в основном из КСИР, ВВС и армии), а по более ранним оценкам израильских структур, вооруженные силы Исламской Республики потеряли от нескольких сотен до 1000–1500 военных.

Между тем, Wall Street Journal пишет, что заявления американского правительства о «полном уничтожении иранского флота» по меньшей мере изрядно преувеличены. Несмотря на то, что США, безусловно, нанесли определенный ущерб иранскому флоту, это не лишило Тегеран возможности полностью контролировать Ормузский пролив, а озвученный Трампом тезис о том, что уничтожение ВМС Ирана автоматически обезопасит пролив, не выдерживает критики.

Издание отмечает, что регулярный иранский флот, действительно, по оценкам аналитиков, потерявший несколько своих кораблей, включая фрегат класса Jamaran, выполнял скорее представительские функции. Реальную угрозу в узких водах Персидского залива представляют парамилитарные структуры КСИР, делающие ставку на асимметричную тактику. В настоящее время более 60% быстроходных ударных катеров КСИР остаются боеспособными. Эти малые суда, вооруженные ракетами и минами, сложно обнаружить со спутников, а их базы часто скрыты в подземных укрытиях вдоль скалистого побережья. Именно эти плавсредства, а не крупные фрегаты, определяют контроль над узким Ормузским проливом.

Как известно, Иран перешел к такой тактике после 1988 года, когда США за сутки удалось потопить значительную часть его военного флота. С тех пор Тегеран делает основную ставку на рои маневренных катеров, способных полностью парализовать судоходство в регионе.