Австралия заключила контракт с BAE Systems на поддержку и модернизацию фрегатов класса Anzac

ЦАМТО, 13 апреля. Минобороны Австралии заключило семилетний контракт с компанией BAE Systems Australia на инженерно-конструкторское обеспечение жизненного цикла фрегатов класса Anzac ВМС Австралии.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Австралии от 4 апреля, стоимость соглашения составляет 163 млн. австрал. долл. Контракт получил официальное наименование "Anzac Class Designer Support Contract" с рабочим обозначением DSC-West. Компания BAE Systems Australia выступает головным исполнителем.

Согласно условиям DSC-West, BAE Systems Australia отвечает за управление всей цепочкой поставщиков, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Основным субподрядчиком по специализированному морскому инжинирингу и системной верификации выступает британская компания BMT. Последняя в 2024 году приобрела компанию Australian Maritime Technologies (AMT), что обеспечивает преемственность с исходной конструкторской документацией по программе Anzac.

Выполнение работ по контракту DSC-West будет осуществляться преимущественно на судостроительном предприятии в Хендерсоне (шт.Западная Австралия). В рамках контракта будет задействовано свыше 80 специалистов австралийской оборонной промышленности.

Контракт DSC-West является элементом долгосрочной стратегии Министерства обороны Австралии по обеспечению боеспособности ВМС в переходный период. Сроки эксплуатации фрегатов класса Anzac (8 ед.) продлены до ввода в строй новых фрегатов класса Hunter на базе британского проекта Type-26 (головной исполнитель BAE Systems), поставки которых ожидаются в начале 2030-х годов.

Фрегаты класса Anzac разработаны на базе немецкого экспортного проекта MEKO-200 совместно компаниями Australian Marine Engineering Consolidated и Blohm und Voss. Головной корабль введен в состав ВМС Австралии в 1996 году. Стандартное водоизмещение составляет 3600 т, длина – 118 м, скорость – до 27 узлов, дальность хода – 6000 морских миль на 18 узлах.

Боевые возможности серии последовательно наращивались в рамках программы Anti-Ship Missile Defence (ASMD), в ходе которой установлены активные фазированные антенные решетки CEAFAR (разработка CEA Technologies), обновлена боевая информационно-управляющая система 9LV 453 (Saab Systems). В состав вооружения включены пусковые установки Mk.41 VLS (8 ячеек) для ракет RIM-162 ESSM, 127-мм артиллерийская установка Mk.45, ПКР Harpoon, а также вертолет MH-60R Seahawk.