Военное обозрение

В ходе войны с Ираном на F-15E ВВС США замечено новое оборудование против помех

Источник изображения: topwar.ru

В процессе анализа применения американскими военными различных вооружений, западными экспертами в сфере обороны в ходе войны с Ираном на истребителях F-15E Strike Eagle ВВС США замечено новое оборудование против помех. Речь идет об антенне с управляемой диаграммой направленности (CRPA).

Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на источники.

Новая антенна является частью системы GPS-приемника сигналов с защитой от помех (DIGAR), установленной на F-15E специалистами компании BAE Systems согласно контракту, заключенному с Пентагоном в 2022 году. Эта система наряду с рядом других постоянно совершенствуется.

Самолеты с установленным на них новым оборудованием приняли участие в операции американских Вооруженных сил «Эпическая ярость». Соответствующие фотографии, сделанные на Ближнем Востоке, оказались в распоряжении оборонных экспертов. На них можно наблюдать антенну круглой формы, расположенную в верхней части фюзеляжа самолета по правому борту рядом с тормозным щитком.

Один из экспертов выяснил, что данный истребитель приписан к авиабазе Сеймур-Джонсон в Северной Каролине.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 апреля, согласно американским данным, официально подтверждены потери семи военных самолетов США, четыре из которых – F-15E. Один из них иранцы сбили на средней высоте применив ЗРК «Хордад-15», расчет которого поджидал противника, выключив радар и получив целеуказание от пассивной оптико-электронной системы.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"