"Орешник" по-ирански - ракета "Саджиль" несет несколько БЧ весом в 100 кг

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ходе отражения иранцами агрессии США и Израиля оборонная промышленность Исламской республики удивила несколькими своими новинками, о существовании которых не знали ни американская не израильская разведки.

Речь идет о 25-тонной двухступенчатой твердотопливной ракете "Саджиль", которая сама, в принципе, не является новинкой

О ее испытаниях сообщалось еще в 2008-2011 годах. Тогда ее запускали в один из районов Индийского океана, и максимальная дальность составила 2000 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Пусковая установка была выполнена в виде полуприцепа трехосного тягача. При этом отмечалось, что длина самой ракеты составляет 17,57 м, а диаметр - 1,25 м. Масса боевой части достигает - 700 кг.

Позже иранцам удалось повысить дальность еще на 500 кг. Вместо моноблочной была использована БЧ, превратившая эту ракету в некое подобие "Орешника" - она стала разделяться на несколько блоков весом по 100 кг.

В результате использовавшиеся противоракеты лишились возможности эффективного перехвата этой сложной цели. Что много раз демонстрировалось в появлявшихся в социальных сетях видеороликах.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

По разным оценкам, в подземных базах осталось еще немало такого оружия, которое снова будет использовано при срыве перемирия.

Алексей Брусилов