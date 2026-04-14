Опасные типы: топ-5 самых результативных систем во время войны США и Израиля с Ираном

Обновленные «Томагавки», гиперзвуковые комплексы «Фаттах-2» и лазеры «Ор Эйтан» — в списке наиболее перспективных вооружений

Боевые лазеры, новые гиперзвуковые, оперативно-тактические и крылатые ракеты, недорогие, но смертоносные дроны — все эти виды вооружений использовали стороны во время конфликта США и Израиля с Ираном. Особое внимание экспертов привлекли модернизированные американские «Томагавки», новые ракеты PrSM, а также иранские гиперзвуковые комплексы «Фаттах-2». Об этих и других наиболее эффективных и перспективных разработках противоборствующих сторон — в материале «Известий».

Новые «Томагавки»

В СМИ попали кадры использования как минимум двух новых модификаций знаменитых крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). В одном из роликов, посвященных боевой работе американских военных моряков, видно, как с эсминца запускается крылатая ракета с необычным темным покрытием. Эксперты считают, что это может быть модификация BGM-109 Tomahawk с новым противорадиолокационным покрытием, похожим на то, что используется у более современных ракет JASSM.

Кроме того, над Ираном заметили «Томагавк» с крылом обратной стреловидности — такая форма помогает ракете быть менее заметной для радаров. Вполне возможно, что это одна и та же новая версия ракеты, которую уже называют «Томагавком-невидимкой».

— Всё это говорит о том, что США активно работают над улучшением своих самых массовых крылатых ракет морского базирования, — отметил военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, улучшения в первую очередь связаны с тем, чтобы сделать их еще менее заметными для ПВО.

Перспективный PrSM

У США также дебютировали новые оперативно-тактические ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которые запускаются комплексами HIMARS. Они способны поражать цели на дистанции не менее 500 км. Есть информация, что США поставили перед собой цель увеличить дальность полета до 650 км, а в перспективе — и до 1 тыс.

PrSM должна прийти на смену основным американским оперативно-тактическим ракетам ATACMS с дальностью в 300 км.

— В дальнейшем она должна стать основной ракетой для американских сухопутных войск, — считает Юрий Лямин. — Нам следует присмотреться к оружию вероятного противника как можно внимательнее.

США использовали эти боеприпасы с первых минут конфликта, отметил эксперт. Ими наносились удары по Ирану из арабских стран Персидского залива на глубину до 400 км.

Лазер и немного шекелей

Израиль отметился «премьерой» лазерной системы противоракетной обороны (ПРО) «Ор Эйтан».

Представители вооруженных сил страны заявляли, что в отражении ракетных ударов «Хезболлы» с территории Ливана впервые в боевых условиях применялась новейшая установка ПРО. Она использует луч для уничтожения мин, снарядов, неуправляемых ракет и беспилотников.

Действует система на последнем рубеже обороны и должна дополнять другие системы ПРО. Сами установки стоят дорого, но один выстрел — всего несколько шекелей, и, по расчету израильской стороны, ее использование с экономической точки зрения должно быть оправданно.

— Возможно, пока их не так много развернули, и особых подробностей о работе систем пока нет, — отметил Юрий Лямин.

Иранский гиперзвук

Иран для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке задействовал крылатые ракеты «Фаттах-2» с гиперзвуковым планирующим блоком. Точные данные о характеристиках и испытаниях изделий засекречены.

Известно, что ракеты получили прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Предположительная дальность полета составляет 1,4 тыс. км, и, по данным иранских источников, «Фаттах-2» использует гиперзвуковой планирующий аппарат для достижения конечной скорости от 13 до 15 махов.

Сочетание скорости и маневренности делает перехват «Фаттах-2», а также ее предшественницы «Фаттах-1» практически невозможным не только для ПВО Израиля, но и США, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

— Эти ракеты начали использовать в последние недели конфликта, когда были израсходованы боеприпасы предыдущих поколений и системы ПВО США и Израиля были достаточно сильно истощены, — пояснил он. — Они доказали свою неуязвимость.

Старый, но не добрый «Шахед-136»

Главной «рабочей лошадкой» конфликта можно назвать дрон «Шахед-136» (Shahed-136) — аппарат с поршневым мотором, за характерный звук которого эти беспилотники часто называют «газонокосилкой». Машина не обладает сверххарактеристиками: крейсерская скорость — 150–170 км/ч, высота полета — от 60 до 4 тыс. м. Но главные достоинства машины сыграли на все 100 — она дешевая, надежная и простая в обслуживании и применении.

Не стоит сбрасывать со счетов и достаточно мощную боевую часть — 40–50 кг взрывчатки. А также дальность полета — не менее 1 тыс. км.

— С их помощью Иран часто перенасыщал ПВО противника, — рассказал «Известиям» Юрий Лямин. — Заставлял тратить дорогостоящие зенитные ракеты комплексов Patriot и THAAD на поражение недорогих дронов, после чего наносил удар баллистическими ракетами. Shahed был хорош и при нанесении ударов, поразив не один объект.

Этот БПЛА уже стал классикой беспилотной авиации. Те же американцы скопировали машину, дав ей название LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), и даже успели использовать против Ирана.

— Судя по обломкам, которые публиковали в Сети, они доработали аппарат, — отметил Юрий Лямин. — Добавили возможность управления по спутниковой связи, скорее всего, через «Старлинк».

Высокая эффективность таких дешевых и простых машин, как Shahed 136, — еще одна неожиданность конфликта, показавшего, что сверхдорогое и высокотехнологичное оружие не всегда может противостоять самым простым системам поражения.

Богдан Степовой