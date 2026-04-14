Трансатлантический развод: взаимные обвинения из-за Ирана обострили риск распада НАТО (The Economist, Великобритания)

Economist: НАТО за 77 лет истории не было слабее, чем сейчас

Любовь между Европой и Америкой прошла, а помидоры окончательно завяли, пишет The Economist. Обозленный Трамп выразился яснее некуда: США не придут на помощь. Теперь для ЕС пришло время точить ножи.

Европе пора готовиться к самообороне.

Отношения редко рушатся в одночасье — они скисают, как молоко. Постепенно обиды нарастают. Доверие падает. Люди говорят друг другу слова, которые невозможно забыть. Каждый из партнеров выписывает свою личную историю так, что другой неизменно становится в ней помехой. Вот почему война в Иране приблизила НАТО к точке невозврата как ничто другое.

По мнению президента Трампа, европейские союзники Америки в начале войны повели себя неподобающе: они не просто мешкали, а еще и запретили американским войскам использовать их собственные авиабазы или пролетать через союзное воздушное пространство для ударов по Ирану. “Вам придется научиться постоять за себя самим, США больше не поставят вам плечо, как и вы нам в свое время не поставили”, — написал Трамп 31 марта.

У Европы, разумеется, своя трактовка событий. Многие столицы совершенно справедливо сочли кампанию в Иране непродуманной, опасной и непонятной. При этом они отражают взгляды избирателей и опасаются втягиваться в войну, насчет которой с ними не советовались и которой они не одобряют. Однако некоторые — в частности, Германия и, после некоторого колебания, Великобритания — все же разрешили Америке использовать свои базы и воздушное пространство.

Трамп и раньше унижал союзников. Дании, одному из вернейших членов НАТО, он пригрозил аннексией Гренландии. А европейским правительствам он пеняет за отступление от демократии. Пошлины лишь усугубляют ситуацию. Одна верность уже ничего не гарантирует. Но во взаимных обвинениях из-за Ирана звучит неслыханная ранее досада. Отчасти это объясняется тем, что Трамп искренне разочарован, но европейцы подозревают, что это связано еще и с тем, что он ищет козлов отпущения за военные неудачи.

Можно ли наладить такие отношения? Атлантисты еще не утратили надежд. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте побывал у Трампа в Вашингтоне 8 апреля, надеясь убедить его в том, что ссориться с НАТО невыгодно в первую очередь самой Америке. Судя по всему, он особо не преуспел, так что даже самые убежденные атлантисты должны готовиться к худшему.

Горькая правда заключается в том, что на фоне многочисленных угроз Европе она в вопросах национальной безопасности больше не может опираться на США. Статья 5 НАТО, которая трактует нападение на одного из членов как нападение на весь альянс, не умерла. Но ее сдерживающий эффект, основанный на незыблемой уверенности противников в том, что союзники будут держаться вместе, никогда не был столь слаб за всю 77-летнюю историю североатлантического альянса — а в ней были такие острые кризисы, как войны во Вьетнаме и Ираке. Европа также не может успокаивать себя тем, что гнев Трампа пройдет: госсекретарь Марко Рубио тоже усомнился в целесообразности дальнейшего членства в НАТО. И следующий президент вполне может с ними согласиться.

Одна из причин заключается в том, что Трамп прав: европейские члены НАТО действительно тратят недостаточно на свою же оборону. Десятилетиями они полагались на Америку, внося при этом лепту значительно скромнее обещанной. Целью 2014 года — довести военные расходы НАТО до 2% ВВП — они пренебрегали вплоть до начала российской спецоперации в 2022 году. Под нажимом Трампа правительства заговорили о новой планке в 4% или даже 5%. Но разрыв между обещаниями и реальностью остается огромным. Среди крупных европейских стран целевых показателей достигли лишь Германия и Польша.

Если трансатлантический альянс рассыплется, европейцам придется готовиться к войне. Чем очевиднее перспектива развода, тем жестче сроки достижения самостоятельности. Европа должна обеспечить стабильные расходы на оборону на уровне, близком к этим высоким нормативам. Необходимо создать новые возможности, особенно в области противовоздушной обороны, логистики и боеприпасов, где Европа привыкла опираться на Америку. Вооруженные силы и производство военной техники предстоит объединить и укрупнить, чтобы избежать неэффективности и дублирования функций.

Центральное место в новой архитектуре безопасности Европы должна занять Украина. После четырех лет противостояния России Украина располагает крупнейшей на континенте и самой закаленной в боях армией (после российской). ВСУ накопили большой опыт боевых действий, а также производства и использования беспилотников. Вместо того, чтобы рассматривать Украину исключительно как обузу, Европа должна стремиться встроить свои вооруженные силы в структуры совместного планирования, закупок и командования. Она должна подготовиться к тому, чтобы принять Украину в европейский аналог НАТО. Ее вступление в Европейский союз также должно ускориться. Увы, все это — отдаленная перспектива.

Примирение между Европой и Америкой все еще возможно. Но последние полтора месяца надежды не внушают.