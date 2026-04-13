В Пентагоне признали превосходство России в производстве высокотехнологичных дронов

NYT: Пентагон признал, что Россия опережает США в производстве беспилотников

Россия опережает США в производстве высокотехнологичных беспилотников. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Согласно оценкам, Россия также опережает [США] в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — отмечается в публикации.

По данным собеседников газеты, США уступают в производстве БПЛА и Китаю. В статье говорится, что военный парад в Пекине в сентябре 2025 года, где Китай показал новейшие образцы вооружения, вызвал тревогу в Вашингтоне.

В ноябре прошлого года министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».

По его словам, беспилотники являются дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Он объяснил, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

Ранее в США захотели обогнать КНР по темпам производства дронов.

Игорь Рябов