Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю. Что известно о будущих полетах к Луне?

Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

В 01:40 сообщалось, что экипаж надел скафандры. До Земли оставалось 23,5 тысячи километров. Отмечалось, что его скорость — пять километров в секунду. В 03:01 по московскому времени было подтверждено восстановление связи с экипажем — капсула вошла в атмосферу.

Сразу после контакта с водой надулись пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться. НАСА опубликовало первые кадры вернувшихся на Землю астронавтов.

США впервые за 50 лет отправили людей к Луне

Одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) в ночь на 2 апреля в рамках миссии Artemis II. На борту находились астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинул околоземную орбиту и совершил сравнительно близкий пролет мимо Луны. Последний раз человек был настолько близко к Луне в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт высадились на поверхность естественного спутника Земли, что фактически стало финальной точкой лунной программы Apollo.

Основной задачей Artemis II стала проверка работы основных систем пилотируемого корабля Orion. Изначально миссию планировалось запустить в 2023 году. Затем — в 2025-м. В 2026 году запуск Artemis II также неоднократно переносился.

Глава НАСА высказался о будущих полетах США к Луне

Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что пилотируемая лунная миссия Artemis II завершилась успешно. По его словам, Соединенные Штаты планируют продолжать полеты к Луне, пока не высадятся на ее поверхность в 2028 году.

Мы вновь в строю в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней в 2028 году и не начнем строить нашу базу Джаред Айзекман Глава НАСА

Айзекман также сообщил, что планирует посетить следующий пилотируемый пуск «Союза МС-29» с Байконура, который состоится не ранее июля. В рамках визита Айзекман может встретиться с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

Научный журналист, автор Telegram-канала «Космический Хроникон» Роман Белоусов назвал американскую миссию к Луне Artemis II несоразмерно дорогой. По его словам, один запуск ракеты Space Launch System с последующим выводом корабля Orion на орбиту обошелся более чем в миллиард долларов.

Сейчас два пуска этой ракеты за какие-то просто космические деньги, и вроде как они должны были ее свернуть, но не свернули. В общем, это совершенно какая-то непонятная ситуация, это несоразмерно дорого

Роман Белоусов

Научный журналист

Глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев сообщил, что полет к Луне окупится к 2050 году. «Конкретно этот запуск обходится минимум в 50 миллиардов, сама ракета стоит два-три миллиарда (...) Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами», — сказал он.

Моисеев также подчеркнул, что Соединенные Штаты по освоению Луны догоняет только Китай. По его словам, у КНР есть собственный проект по освоению планеты, изначально высадка планировалась на 2030 год.