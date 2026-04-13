Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: британский флот не способен защитить Ла-Манш

Королевский флот Великобритании не способен обеспечить безопасность страны, пишет обозреватель Telegraph. Это стало заметно, когда Иран перекрыл Ормузский пролив, чтобы противостоять США, а Лондон не смог остановить проход российских танкеров через Ла-Манш, несмотря на все угрозы.

Льюис Пейдж (Lewis Page)

Неспособность Великобритании остановить российские суда в Ла-Манше резко бросается в глаза на фоне эффективного перекрытия Ормузского пролива Ираном.

Две недели назад сэр Кир Стармер выступил на многонациональном военном саммите в Хельсинки. Именно тогда он объявил, что британские военно-морские силы теперь смогут подниматься на борт кораблей и задерживать танкеры "теневого флота", перевозящие российскую нефть. Такие суда часто проходят через Ла-Манш.

"Мы еще жестче беремся за его „теневой флот“ (у России нет так называемого „теневого флота“ — прим. ИноСМИ), не только защищая Британию, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, финансирующих его варварскую кампанию на Украине". В сопроводительном заявлении с Даунинг-стрит 10 добавили, что правительство "закрывает британские воды, включая Ла-Манш, для судов, находящимися под санкциями".

Через два дня после выступления премьер-министра власти Ирана начали передавать по морской радиосвязи сообщения о том, что "ни одному судну не разрешено проходить через Ормузский пролив".

Ла-Манш в самом узком месте имеет ширину 21 милю (около 34 км). Точная ширина Ормузского пролива зависит от метода измерения, но она составляет от 21 до 30 миль (примерно 34–48 км). У Великобритании длинная береговая линия к северу от Ла-Манша, у Ирана — к северу от Ормузского пролива.

С тех пор как британское правительство объявило, что пролив закрыт для подсанкционных танкеров, по оценкам, через него прошли десятки таких судов. Остановить их никто прежде не пытался. В среду через пролив прошли два танкера — в сопровождении российского боевого корабля. На месте за происходящим наблюдал редактор издания The Telegraph, специализирующийся на вопросах обороны.

А вот сразу после того, как иранские власти объявили Ормузский пролив закрытым, движение там почти остановилось. Как минимум 28 судов подверглись атакам. Еще сотни скопились в Персидском и Оманском заливах, не решаясь пройти через пролив, пока не станет ясно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции готовы "разрешить" проход судов.

Контраст между похожими ситуациями разительный. Выяснилось, что, когда премьер-министр и правительство делают громкие заявления, их можно списать на пустую браваду, как, судя по всему, и сделал Путин. И выяснилось также, что, когда военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции что-то говорят, лучше отнестись к этому всерьез: там готовы подтверждать слова действиями.

Впрочем, возможно, и правда, было бы не лучшей идеей пытаться атаковать в среду в Ла-Манше российский фрегат "Адмирал Григорович". "Адмирал Григорович", головной корабль своего класса, небольшой, но мощный. Его пусковые установки могут запускать крылатые ракеты "Калибр", которые без труда способны достать до Лондона из Ла-Манша — да и с куда большей дистанции (при этом у Лондона нет эффективной системы противовоздушной обороны). У фрегата на борту есть и набор зенитных ракет, и другое штатное вооружение.

Учения ВМФ России на базе в Тартусе. Источник: © Министерство обороны РФ

Когда корабли потенциального противника проходят через Ла-Манш, нормальная практика для Королевского военно-морского флота Великобритании — сопровождать их или следить за ними. К сожалению, боевых кораблей, реально готовых выйти в море, у нас теперь так мало, что эту задачу обычно поручают почти безоружным тральщикам или патрульным катерам, либо судам Королевского вспомогательного флота Великобритании, на которых служат гражданские моряки торгового флота. В среду "Адмирала Григоровича" сопровождало судно снабжения RFA Tideforce. У корабля этого класса на вооружении стоят лишь две легкие 30-миллиетровые пушки. В любом случае такому кораблю, как "Адмирал Григорович", они мало что могли бы противопоставить.

Даже если удается найти боевой корабль, на нем, скорее всего, не окажется оружия, способного всерьез угрожать российскому фрегату. Сейчас у Королевского флота всего семь фрегатов и шесть эсминцев, и лишь несколько из них в данный момент действительно готовы к выходу в море. Из этих 13 кораблей только три сейчас вооружены ракетами, которые можно применять против другого корабля. И на Королевские военно-воздушные силы Великобритании тоже особенно рассчитывать не приходится: у них вообще нет противокорабельных ракет, а значит, "Адмирал Григорович" с его мощной системой ПВО мог бы без труда держать авиацию на безопасной дистанции.

В целом выходит так, что мы не в состоянии реально "закрыть" Ла-Манш для танкеров теневого флота, если их сопровождают российские боевые корабли. У нас просто нет аналога тем береговым "роям" беспилотников и запасам ракет, которые Иран использовал, чтобы перекрыть Ормузский пролив.

Есть и другие варианты — и именно о них, судя по всему, в первую очередь думают премьер-министр и Министерство обороны. Речь идет о досмотровых группах, которые высаживаются на танкеры с вертолетов и берут суда под контроль. Российский флот не может сопровождать каждый танкер, так что такая тактика все же возможна. В составе Королевской морской пехоты Великобритании есть группы, специально обученные таким боевым операциям, а если ожидается вооруженное сопротивление, то, как предполагается, можно было бы привлечь и еще более подготовленную Особую лодочную службу.

Как сообщается, в январе США задействовали подразделение, официально именуемое Группой развития специальных средств войны флота (NSWDG), более известное под прежним названием SEAL Team Six (6-й отряд "морских котиков"), в операции по высадке на танкер Marinera (бывший Bella 1). "Морские котики" — главное американское подразделение морских сил спецопераций, аналог британской Особой лодочной службы. В той операции использовали и узкоспециализированные вертолеты для высадки десанта Little Bird из состава 160-го авиационного полка специальных операций. Перед этим их доставили через Атлантику на транспортных самолетах.

Тот факт, что США привлекли лучших специалистов и самое современное оснащение, показывает, насколько опасной может быть высадка на судно с вертолета. Особенно показательна ставка на вертолеты Little Bird: это, по сути, единственный вертолет, который способен сесть на очень ограниченной площадке и высадить бойцов прямо на палубу танкера — вместо того, чтобы зависать над судном и спускать людей по тросам. Момент, когда машина висит в воздухе, а бойцы находятся на тросах, крайне опасен для всей группы, если вертолет попадет под огонь противника.

У Великобритании нет ни вертолетов Little Bird, ни равнозначной замены, поэтому высадки в условиях вооруженного сопротивления были бы рискованными. Чтобы отдать приказ к началу такой операции, нужна немалая решимость.

По данным издания The Telegraph, британские силы на самом деле несколько раз готовились провести такие высадки после заявления премьер-министра, однако разрешения так и не получили. Учитывая, как правительство ведет себя в других подобных вопросах, это вполне может объясняться юридическим буквоедством. Но не исключено, что дело и в недостатке решимости.

Когда Британия заявляет, что сделает нечто, например, "закроет Ла-Манш" для российских теневых танкеров, а затем этого не делает, это подрывает доверие к стране и ослабляет все наши механизмы безопасности, партнерства и союзы, прежде всего НАТО. Союзы держатся на готовности государств выполнять обещания. С какой стати другие должны выполнять свои обещания, если мы не выполняем собственные?

Говоря о Владимире Путине, сэр Кир заявил в Хельсинки: "Он и его сторонники не должны сомневаться, что мы всегда будем защищать наш суверенитет и поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Похоже, главу Кремля это не убедило — да и многих других, вероятно, тоже.