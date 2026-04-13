Военное обозрение

Министр обороны Британии пообещал отправить сотни ракет к ЗРК на Ближний Восток

Источник изображения: topwar.ru

Президент США сильно разозлился на союзников по НАТО из-за того, что они дружно отказались помогать в войне с Ираном и даже принять участие в разблокировании Ормузского пролива. Трамп пригрозил ответными карами, начиная с понижения прав членов альянса и заканчивая возможностью выхода США из состава НАТО.

Поначалу по инициативе Лондона более сорока стран создали очередную коалицию, дабы попытаться самим решить проблему с трафиком в Ормузе. Посовещались, пригрозили Ирану санкциями и пообещали пожаловаться в ООН. Этим все и закончилось.

Теперь британцы решили хоть как-то замириться с Трампом. Тему выбрали самую актуальную. Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал отправить на Ближний Восток сотни зенитных ракет-перехватчиков в течение ближайших нескольких недель.

По одной из версий, именно истощение запасов ЗУР в ходе отражения ракетных и дроновых атак Ирана к американским системам ПВО/ПРО THAAD и Patriot стало одной из причин заключения двухнедельного перемирия с Тегераном.

Впрочем, за такой срок восполнить запасы ракет за счет производства невозможно. Брать из запасов тоже особо негде. Ранее Пентагон уже изъял со своих баз в Южной Корее и Японии ракеты к этим ЗРК, чем сильно расстроил Сеул и Токио.

Новость эта может оказаться весьма неприятной для Киева. В конце марта, когда Зеленский посетил Лондон, премьер Стармер объявил о выделении Украине 150 миллионов фунтов стерлингов на реализацию инициативы НАТО «Приоритетный список потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL), которая предусматривает быструю поставку перехватчиков для систем противовоздушной обороны, а также более 1000 легких многоцелевых ракет (Lightweight Multirole Missiles, LMM), произведенных в Белфасте. Кроме того, Британия намеревалась поставить на Украину еще 1200 ракет неназванной модификации для систем противовоздушной обороны.

Не исключено, что теперь ракеты-перехватчики, предназначавшиеся ВСУ, будут отправлены на Ближний Восток.

