Договоренности пока не видно: готовятся ли Иран и США к крупному конфликту? (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: главной неизвестной в дальнейшей динамике войны против Ирана является Китай

Перемирие между США и Ираном оказывается довольно хрупким. Обе стороны могут воспринимать его как передышку, пишет BZ. Однако Израиль намерен продолжать боевые действия, и это выглядит главным препятствием к переговорам. Есть и еще один важный момент: вмешается ли Китай в конфликт?

Михаэль Майер (Michael Maier)

Перемирие между США и Ираном оказывается довольно хрупким. Неясно, хочет ли одна из сторон — или обе — использовать паузу лишь для того, чтобы подготовиться к новому раунду военного противостояния. На поверхности вопроса главным препятствием выглядит Израиль.

Израиль заявил, что перемирие не распространяется на Ливан, и в среду нанес там удары по более чем 100 целям. Ливанские власти сообщили о 180 погибших и 900 раненых. Израильские ВВС также бомбили центр Бейрута, очевидно гражданскую цель. "Хезболла" в четверг сообщила, что в ответ обстреляла Израиль ракетами, и будет продолжать атаки, пока не прекратится израильская агрессия против Ливана.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в среду также заявил, что Ливан не является частью договоренности.

Иран, напротив, в среду заявил, что Ливан включен в режим прекращения огня, и обвинил Соединенные Штаты в том, что они не выполняют свою часть договоренности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Вашингтон должен выбрать: либо перемирие, либо продолжение боевых действий — через Израиль. Пакистан, выступивший посредником при заключении соглашения о прекращении огня, тоже заявил, что Ливан входит в договоренность. Белый дом эту версию отверг.

Переговоры в Пакистане начнутся в субботу утром

В среду вечером президент Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что американские военные корабли, самолеты и личный состав вооруженных сил останутся вблизи Ирана, пока между двумя странами не будет достигнута "настоящая договоренность". В противном случае боевые действия возобновятся — "еще масштабнее, лучше и сильнее, чем когда-либо".

В самом Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался под давлением. Даже либеральные СМИ критикуют идею завершения конфликта, утверждая, что это усилит Иран и поставит Израиль под угрозу. В видеообращении после вступления в силу перемирия между США и Ираном Нетаньяху заявил, что Израилю "еще предстоит достичь других целей". Как отмечает издание Times of Israel, у правительства есть "очевидные причины представлять резкое прекращение боевых действий как временную меру".

Мирные переговоры при посредничестве Пакистана должны начаться в субботу утром в Исламабаде, столице Пакистана. Ожидается, что Вэнс прибудет вместе с делегацией, в которую войдут Стив Уиткофф, спецпосланник президента, пришедший из сферы недвижимости, а также Джаред Кушнер, зять Трампа. С кем именно встретится Вэнс, неясно.

Иранцы, вероятно, будут осторожны с отправкой высокопоставленных представителей: они могут опасаться их убийства. Пакистан — близкий союзник США и связан с Саудовской Аравией договором о военной помощи. Американские и израильские спецподразделения могут свободно действовать на территории Пакистана. Для иранцев предупреждением, вероятно, служит то, что Израиль некоторое время назад атаковал переговорщиков ХАМАС в Катаре, когда те обсуждали освобождение заложников.

Неясно и то, о чем вообще пойдет речь. Представленный Ираном план из десяти пунктов для США неприемлем, а американский план из 15 пунктов, в свою очередь, не подходит Ирану. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в среду заявила, что из Тегерана поступили "частные" предложения, переданные в Вашингтон. Документы, которые распространяются в крупных СМИ, она назвала фейками.

Заявление о двухнедельном перемирии успокоило мировые рынки и опустило цену на нефть ниже 100 долларов. Нефть марки Brent, международный ориентир, в среду торговалась по 94,75 доллара за баррель, что все еще примерно на 30% выше, чем до начала конфликта. После начала боевых действий 28 февраля цена на какое-то время поднималась выше 110 долларов — после того как Иран начал блокировать Ормузский пролив. Когда стало ясно, что "перемирие" может оказаться нереалистичным, цена на нефть в четверг снова превысила 100 долларов за баррель.

Страны Персидского залива во время конфликта почти ежедневно отражали ракетные и беспилотные атаки. Однако в четверг утром сообщений от правительственных структур, которые ранее информировали об ударах в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Бахрейне, не поступало. Несмотря на эту видимую тишину, судоходный статус пролива остается неясным.

В рамках перемирия Иран заявил, что суда могут проходить пролив, если согласуют свои действия с иранскими военными. Но, по данным компании Kpler, которая отслеживает судоходство, к утру четверга ни один нефтяной или газовый танкер не прошел этим маршрутом с момента вступления перемирия в силу.

"НАТО не было рядом, когда мы нуждались в ней"

Пока неясно, будут ли отдельные страны — члены НАТО или сам альянс участвовать в дальнейшем развитии событий военными средствами. Поскольку конфликт крайне непопулярен в Европе, задачу НАТО могут обозначить как "защиту Ормузского пролива". Федеральный канцлер Фридрих Мерц уже совершил разворот и заявил о готовности обеспечивать безопасность судоходства. Такой "защиты" по понятным причинам может добиться лишь бундесвер.

Другие государства НАТО публично высказывались против эскалации конфликта, но на практике предоставляли американским вооруженным силам свои базы. Даже нейтральные страны вроде Австрии официально отказывали самолетам США в праве пролета. Однако конкретным бортам пролеты в итоге без лишних вопросов разрешали.

В этом свете и якобы внутренний конфликт в НАТО вряд ли означает реальный раскол. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду встретился с президентом Дональдом Трампом. Обсуждали ли они конфликт вокруг Ирана и участие НАТО, не сообщалось. После закрытой встречи в Белом доме Трамп повторил свои привычные выпады и написал в социальной сети Truth Social: "НАТО не было рядом, когда мы в ней нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!".

По словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Ливитт, на встрече с Рютте он хотел поднять тему возможного выхода США из НАТО. Как сообщает издание The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает вывод войск из стран, которые не поддержали американскую операцию против Ирана. Однако это, вероятно, не столько "наказание", сколько следствие того, что США хотят мобилизовать больше сил для конфликта вокруг Ирана.

После встречи с Трампом 8 апреля Рютте на вопрос о том, действительно ли некоторые страны НАТО не выполнили своих обещаний, ответил: "Да, некоторые не выполнили, но подавляющее большинство европейских стран, и именно об этом мы сегодня говорили, сделали то, что обещали".

Главная неизвестная в дальнейшей динамике конфликта — Китай. В рамках инициативы "Один пояс и один путь" Пекин вложил миллиарды в развитие иранской инфраструктуры. Китайское руководство не может просто наблюдать за ее разрушением. Пока Китай, впрочем, предпочитает призывать Иран к сдержанности и пытается наладить прямой контакт с Трампом. На конец апреля запланирован визит американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину. Но эту встречу уже один раз переносили из-за начала конфликта.