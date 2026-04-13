«Не бит, не крашен»: война с Ираном выявила старую проблему A-10 «Бородавочник»

Американская операция на Ближнем Востоке выявила одну из проблем для американской авиации. Касается она возвращённых в строй для выполнения боевых задач «Бородавочников». Это штурмовики A-10 Thundebolt.

Проблема состоит в том, что для «Бородавочников» радиус применения без дозаправки оказался великоват, особенно после того, как Иран «отогнал» американские авианосцы. Понадобилась дозаправка в воздухе, к которой, как выяснилось, многие пилоты A-10 оказались не вполне готовы.

Порт для стыковки с заправочной штангой авиатанкера у «Бородавочника» находится в носовой части, в заглублении фюзеляжа. И когда нужно было стыковаться для заправочных процедур, «сопло» авиатанкера ударяло по корпусу самолёта, пилот которого пытался подстроиться под оптимальную «стыковку». В итоге доходило до того, что штурмовики A-10 получали повреждения – вмятины в носовой части.

Но это типичные «боевые отметины» для A-10: штанга иногда бьёт по носу вместо того, чтобы точно войти в приёмник. С намерениями списать A-10 об этой проблеме в США забыли. Война с Ираном американцам о ней напомнила. Американский вариант «Не бит, не крашен».

Теперь эту проблему предлагается решать с помощью носовой заправочной арматуры, в идеальном варианте – выдвижной штанги. Но до идеала для A-10 всё же не дошли, а потому используется вариант с зафиксированным на металлической пирамиде в носовой части самолёта топливным шлюзом. Ведь выдвижную штангу нужно куда-то убирать.

В американских профильных медиа ввиду такого технического решения с иронией пишут, что техники ВВС и ВМС США собрались превратить «Бородавочники» во французские «Рафали». Это отсылка к зафиксированному принимающему топливо шлюзу истребителя французской разработки.

В связи с этим в США вспоминают техническое решение по F-16, когда некоторые истребители получили выдвижной «рог единорога» - тот самый топливопринимающий шлюз, который можно видеть на этом фото: