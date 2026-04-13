Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)

Politico: Трамп сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану

Встреча Дональда Трампа с Марком Рютте превратилась в сплошной поток оскорблений в адрес генсека НАТО, пишет Politico. Президент США использовал встречу как возможность высказать разочарование из-за неготовности блока принять участие в войне с Ираном, отмечает издание.

Виктор Джек (VictorJack), Нетте Нёстлингер (Nette Nöstlinger), Илай Стоколз (Eli Stokols)

На встрече за закрытыми дверями с главой военного альянса президент США обругал союзников и дал понять, что выбирает наказание за пассивность на Ближнем Востоке.

Брюссель — Президент США Дональд Трамп выразил в резком виде свое раздражение союзниками по НАТО на встрече с генеральным секретарем Марком Рютте в среду и дал понять, что раздумывает о том, как наказать их за отсутствие поддержки в войне в Иране.

Давно запланированная встреча Рютте с Трампом за закрытыми дверями очень быстро превратилась в борьбу за жизнь: президент США неоднократно угрожал выйти из альянса, потому что страны вроде Испании и Франции отказались поддержать американо-израильский конфликт с Тегераном, в котором ныне достигнуто хрупкое перемирие.

По словам двух европейских чиновников и осведомленного источника, на встрече в Белом доме Трамп не преминул выказать свое разочарование по поводу нежелания Европы участвовать в операции в Иране.

“Все пошло наперекосяк, — сказал первый европейский чиновник. — Разговор вылился в сплошной поток оскорблений. Трамп, судя по всему, угрожал практически всем подряд”.

Этот чиновник и другой осведомленный источник сообщили, что Трамп дал понять, что рассматривает ответные меры, но не стал вдаваться в подробности.

Те же два источника и третий европейский чиновник на условиях анонимности, как и другие наши собеседники для этой статьи в силу конфиденциального характера переговоров, заявили, что президент США дал понять присутствующим, что хочет от союзников конкретных действий, чтобы как можно скорее разблокировать Ормузский пролив.

Однако представитель Белого дома заявил, что президент никаких требований к альянсу в своем разговоре с Рютте не выдвигал.

“Как сказал вчера президент Трамп, НАТО выпало испытание, и она его не прошла, — сказал представитель Белого дома. — На данный момент он ничего от НАТО не ожидает и ни о чем их не просил, хотя факт остается фактом: Ормузский пролив им гораздо нужнее, чем США”.

После встречи президент США публично обругал союзников по НАТО и вновь напомнил о своем стремлении аннексировать Гренландию.

“НАТО НЕ БЫЛО РЯДОМ, КОГДА ОНА БЫЛА НАМ НУЖНА, — И В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЕЕ ТАМ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ. ПОПОМНИТЕ ГРЕНЛАНДИЮ, ЭТОТ БОЛЬШОЙ, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КУСОК ЛЬДА!!!” — написал он у себя в Truth Social.

“Увы, эти люди, в том числе из нашей же НАТО, ничего не поймут, пока на них не надавишь — никто из них!!!”, — добавил Трамп в четверг.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила журналу Politico, что у Рютте и Трампа состоялся “очень откровенный разговор”, но отвергла обвинения в том, что он прошел плохо, назвав его “конструктивным”.

“Я почувствовал его разочарование из-за того, что ему кажется, что слишком много союзников не с ним”, — сказал Рютте на мероприятии в четверг.

Второй европейский чиновник сказал Politico что, несмотря на впечатление разлада, визит Рютте оказался крайне своевременным, поскольку позволил Трампу выпустить пар. По его словам, публикации президента в социальных сетях после встречи носили общий характер и обошлись без конкретных угроз, призванных покарать весь альянс или отдельных его членов.

“Это серьезный шаг вперед по сравнению с другими его комментариями, — сказал человек. — Сейчас все еще неспокойное время, но альянсу повезло, что он оказался там именно в этот момент”.

По словам двух высокопоставленных дипломатов альянса, страны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе до сих пор не проинформированы о встрече и не приступали к обсуждению развертывания военной техники для снятия блокады пролива.

Союзники США неоднократно обещали помочь возобновить судоходство по Ормузскому проливу, важнейшей торговой артерии, но лишь после того, как боевые действия полностью прекратятся.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг заявил, что в телефонном разговоре с президентом в среду “призвал” Трампа “всерьез продолжить переговоры” о прекращении войны с Ираном.

“В то же время я заверил его, что по заключении мирного соглашения Германия поможет обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе — при наличии мандата и жизнеспособного плана, — сказал он журналистам. — Мы не хотим, чтобы эта война, которая стала проверкой на прочность для трансатлантических отношений, еще больше обострила ситуацию между США и их европейскими партнерами по НАТО”.

В среду главнокомандующий вооруженными силами Франции генерал Фабьен Мандон также заявил, что Париж рассматривает “строго оборонительные” военные варианты оказания помощи.

Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Источник: © REUTERS / Jonathan Ernst

“На прошлой неделе мы принимали у себя офицеров из разных стран, которые согласились принять участие в этой инициативе по содействию восстановлению морского судоходства, — сказал он. — Этап планирования продвигается вперед, преследуя общую цель: повысить безопасность морского судоходства в этом стратегическом районе”.

На прошлой неделе коалиция из 41 страны под началом Великобритании поддержала идею новых санкций и дальнейшего дипломатического нажима на Иран в связи с перекрытием важнейшего пролива, но четко указала, что не намерена оказывать военную помощь, пока продолжается конфликт.

Отвечая на вопрос Politico, планирует ли Лондон провести последующую встречу, министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг заявил, что у него “на данном этапе нет никаких объявлений”.

Во время выступления в Вашингтоне в четверг Рютте одновременно вступился за союзников и их отклик на войну в Иране и попытался убедить мир в том, что североатлантическому альянсу ничто не угрожает.

Статья написана при участии Дэна Блума, Лауры Каяли, Фелима Кина и Пола Маклири