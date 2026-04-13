Серьезные потери США в БПЛА MQ-9 Reaper: сбито 24 стоимостью 720 млн. долл

Источник изображения: Фото: wikipedia

Потери американских разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper бьют все рекорды. Телевизионный канал CBS, ссылаясь на свои источники, информирует, что только с начала апреля силы США от огня иранских сил противовоздушной обороны потеряли 8 единиц таких беспилотников.

Если говорить об общих цифрах, то США с начала агрессии лишились 24 таких дистанционно-управляемых аппаратов. Ущерб оценивается в 720 миллионов долларов.

Для уничтожения БПЛА иранцы использовали барражирующие ракеты семейства "358/359", мобильные, на автомобильном шасси зенитные комплексы AD-08 Majid, а также переносные, запускаемые с плеча комплексы типа Misagh трех модификаций.

Кроме американских дронов также поражено около двух десятков израильских, таких как Hermes 900. Последний из них был сбит в среду над провинцией Фарс.

Алексей Брусилов