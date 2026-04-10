"Погубишь фирму — это тебе и на том свете зачтется". Путь создателя двигателей для Миг-31

9 апреля исполняется 75 лет одному из ключевых конструкторов пермской школы двигателестроения, академику РАН, Герою Труда РФ Александру Иноземцеву. Десятилетиями он руководит работой коллектива, который формирует современный облик отечественного авиадвигателестроения.

Начало пути и становление школы

Александр Иноземцев пришел в моторостроительное конструкторское бюро (МКБ) Павла Соловьева в 1973 году после окончания с отличием Пермского политехнического института (сегодня Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ПНИПУ). Через 10 лет (в 32 года) приказом Министерства авиационной промышленности СССР он был назначен главным конструктором и первым заместителем руководителя МКБ. Назначение стало для него неожиданностью. Но только для него — коллегам были очевидны усилия, приложенные молодым инженером, желание творить и умение брать на себя ответственность.

Напутствие великого Соловьева было строгим: "Я намерен поработать еще пять лет. У тебя есть время на то, чтобы, работая рядом со мной, перенять дела, а дальше… выплывешь — хорошо, погубишь фирму — это тебе и на том свете зачтется". Но Иноземцев не просто "выплыл", но и сохранил пермскую конструкторско-технологическую школу, обеспечил фирму работой на десятки лет.

Турбулентный период

В 1990-е годы, в условиях кризиса отечественной промышленности и снижения спроса на российскую авиационную технику, Иноземцев последовательно отстаивал необходимость развития собственных технологий. В этот период под его руководством была выстроена система, позволившая сохранить и развить инженерные компетенции, а также сформировать долгосрочную кадровую базу.

Одним из ключевых направлений стала работа с образовательными учреждениями. Иноземцев уделял особое внимание сотрудничеству с ПНИПУ, где при участии конструкторского бюро были созданы лаборатории и организованы программы подготовки специалистов. Были внедрены целевые договоры, стажировки студентов, система стипендий и гарантированного трудоустройства, а также выстроена интеграция учебных программ с задачами конструкторского бюро.

В 2001 году Иноземцев возглавил предприятие в статусе генерального конструктора — генерального директора "Авиадвигателя", параллельно руководя кафедрой "Авиационные двигатели". Его энергии хватило, чтобы напрямую связать образовательный процесс с практическими задачами отрасли. В последние годы "ОДК-Авиадвигатель" плотно работает с Высшей школой авиационного двигателестроения, где учатся магистры персмкого политеха, оказывает поддержку авиатехникуму имени А.Д. Швецова и техникуму промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина.

Генконструктор стимулирует работающих в КБ молодых инженеров поступать в аспирантуру, заниматься наукой, повышать таким образом уровень своих компетенций и уровень бюро.

Двигатели, ставшие основой

Профессиональная деятельность Иноземцева связана с созданием и развитием ряда двигателей, ставших основой отечественной авиации. В их числе семейство Д-30 в различных модификациях, применявшихся на самолетах Ту-134, Ил-62М, Ил-76 и Ту-154М, а также двигатель Д-30Ф6 для истребителя-перехватчика МиГ-31. Эти разработки обеспечили эксплуатацию целого поколения военных и гражданских воздушных судов.

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Источник: Лев Федосеев/ ТАСС

Особое значение имела работа над семейством ПС-90А, которое устанавливалось на самолеты Ту-204, Ту-214, Ил-96 и Ил-76 модернизированных версий. Двигатель стал одним из ключевых элементов отечественной гражданской авиации и закрепил позиции пермской школы как центра компетенций в области современных авиационных силовых установок.

Следующим этапом стал проект ПД-14 — двигатель нового поколения для самолета МС-21-310. Его разработка стала масштабной технологической задачей, потребовавшей кооперации множества предприятий и научных организаций. В ходе проекта были внедрены десятки новых технологий и материалов, а также современные подходы к управлению разработкой и производством. В 2018 году двигатель получил сертификат типа, а сегодня проходит эксплуатационные и сертификационные испытания, демонстрируя значительную наработку и устойчивую работу.

Параллельно ведется работа над перспективным двигателем ПД-35 для широкофюзеляжной авиации. Уже создан демонстрационный газогенератор, проведены испытания и достигнуты высокие показатели тяги. Этот проект рассматривается как следующий шаг в развитии отечественного двигателестроения и требует создания новой испытательной и производственной инфраструктуры.

Наука и влияние на отрасль

Под руководством Иноземцева пермская конструкторская школа развивалась не только в авиационном направлении, но и в области энергетических технологий. Были созданы газотурбинные установки различной мощности, электростанции и решения с малоэмиссионными камерами сгорания, ориентированные на применение в топливно-энергетическом комплексе. Эти разработки стали важным дополнением к авиационной тематике и обеспечили предприятию устойчивое развитие.

Научный вклад Иноземцева включает сотни публикаций, монографии, учебные пособия и патенты. Его деятельность охватывает не только инженерную практику, но и развитие теоретической базы двигателестроения, что усиливает позиции пермской школы как одного из центров компетенций в стране.

Признание и значение личности

За годы работы вклад Иноземцева получил широкое признание на государственном и профессиональном уровне. Он является академиком Российской академии наук, лауреатом государственных и отраслевых премий, награжден орденами и знаками отличия. В 2023 году ему присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Его роль выходит за рамки отдельных разработок: Иноземцев сформировал устойчивую инженерную школу, обеспечил преемственность поколений и создал систему, в которой реализуются сложные технологические проекты. Именно эта последовательность и масштаб деятельности определяют его значение для отечественного двигателестроения и всей авиационной отрасли.

Текст подготовлен по материалам Объединенной двигателестроительной корпорации.

Алексей Гаврелюк