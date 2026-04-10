На Западе все чаще высказываются сомнения касательно того, проводилось ли на самом деле в Германии обучение более 600 украинских артиллеристов работе с гаубицами RCH 155 или эта инициатива в итоге так и не была реализована.

Как известно, впервые информация о подготовке в Германии украинских артиллеристов была опубликована в специализированном блоге «Немецкая помощь Украине», специализирующемся на перечислении предоставляемой ФРГ Киеву военной поддержки. При этом авторы публикации ссылались на заявление командования бундесвера, сделанное после визита министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в артиллерийскую школу в Идар-Оберштайне. Однако, когда соответствующий запрос был направлен в Минобороны Германии, официального подтверждения предоставлено не было.

В немецком оборонном ведомстве лишь назвали количество прошедших обучение украинских военнослужащих, однако отказались предоставить другую информацию, сославшись на соображения «военной и оперативной безопасности». Исходя из этого, возникают вполне обоснованные предположения, что озвученная цифра отображает общее количество подготовленных бундесвером артиллеристов ВСУ, включая тех, кто прошел обучение на PzH 2000, уже переданных Украине.

Хотя некоторые аспекты процесса обучения эксплуатации PzH 2000 и RCH 155 совпадают, многие элементы существенно отличаются, что требует использования учебных пособий, адаптированных для САУ нового типа. Кроме того, как известно, немецкая промышленность произвела весьма ограниченное количество RCH 155, которые широко используются для презентаций на выставках военной промышленности в других странах. Кроме того, несмотря на то, что первая самоходная гаубица RCH 155 была официально передана ВСУ еще в январе текущего года, а ее развертывание на Украине было запланировано на начало апреля, этого не произошло. Не исключено, что немцы в итоге решили оставить остальные RCH 155 в Германии под предлогом необходимости их использования для обучения украинских артиллеристов, отработки навыков технического обслуживания и разработки соответствующих процедур.