Орбитальная дистанция: ученые разработали систему аварийного возвращения на корабль из открытого космоса

Какие новые российские технологии помогут освоить Луну и избавиться от микробов на орбитальной станции

Российские ученые разработали прототип системы, которая позволит космонавтам возвращаться на орбитальную станцию в случае случайного отрыва во время внекорабельной деятельности. Другая технология поможет спекать блоки из реголита и строить дорожки и площадки для посадки космических кораблей на Луне из местных ресурсов. Эти и другие разработки были представлены в ходе третьего дня Недели космоса в России, ключевыми площадками которой стали ведущие вузы страны. Одно из центральных событий — открытие форума молодежи ракетно-космической отрасли «Команда будущего», где специалисты предложили новые подходы к организации работ и внедрению инноваций.

Как баллоны с воздухом вернут космонавтов на орбитальную станцию

Модель системы спасения в открытом космосе разработали в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана. Поводом для демонстрации этого и других изобретений стала Неделя космоса, которая проходит во всех городах страны с 6 по 12 апреля и приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. В третий день мероприятия ключевыми площадками стали ведущие аэрокосмические вузы страны.

По словам ученых, представленная разработка поможет космонавтам сориентироваться в пространстве и вернуться на борт орбитальной станции в случае чрезвычайного происшествия.

— Сейчас устройство реализовано в виде экспериментального стенда для отладки систем позиционирования космических аппаратов. Это баллон со сжатым воздухом с четырьмя соплами, которые расположены под прямым углом друг к другу. Когда через них пускают газ, одни раскручивают платформу по часовой стрелке, а другие — против. Это придает импульс движения или торможения, ускоряет или гасит вращение, — рассказал «Известиям» доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Зеленов.

В дальнейшем разработку можно использовать в системах спасения космонавтов: она позволит членам экипажа возвращаться на станцию в случае случайного отрыва от удерживающих устройств во время внекорабельной деятельности. Кроме того, на основе этого решения может быть создан робот-инспектор для дистанционного осмотра и фотофиксации состояния станции, уточнил он.

Как будут строить лунные дорожки и посадочные площадки

Другая разработка — это мобильный прибор для борьбы с бактериями и плесенью на орбитальных станциях. Устройство генерирует направленное ультрафиолетовое излучение, которое уничтожает опасных микробов.

— Для этих целей подбираются специфические спектральные диапазоны излучения, которые обладают бактерицидным действием. Они инактивируют микроорганизмы, нарушая структуру их ДНК и РНК, что препятствует их репликации и приводит к гибели клеток, — объяснил заведующий лабораторией «Импульсные плазменные и оптические технологии для ракетно-космической отрасли» МГТУ им. Н.Э. Баумана Ростислав Челмодеев.

Технология предназначена для ручной обработки поверхностей: космонавт сможет оперативно дезинфицировать приборные панели и труднодоступные зоны, где часто скапливаются грибки и бактерии, добавил он. В перспективе ученые предполагают интегрировать изобретение в оснащение Российской орбитальной станции для обеспечения биобезопасности экипажа.

Кроме того, источники излучения, разработанные в лаборатории, используются для наземных испытаний малых спутников. Такие приборы позволяют в земных условиях оценить, как кубсаты выдерживают воздействие ультрафиолета в космосе, сообщил Ростислав Челмодеев.

Еще один прибор, созданный в МГТУ, предназначен для плавления частиц лунного грунта и их спекания в прочные блоки. Это может позволить изготавливать элементы для строительства лунной инфраструктуры, рассказал разработчик, ассистент кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» Михаил Худорожко.

— Устройство осуществляет концентрированный радиационный нагрев материала. Тепловые потоки разогревают образцы до 1500 градусов. В результате легкоплавкие частицы в лунном грунте плавятся, становятся жидкими и соединяются друг с другом. Потом они застывают, образуя прочный и устойчивый к внешним воздействиям материал, — объяснил ученый.

По его словам, разработка позволит спекать верхний слой реголита и делать из него готовые бруски для создания площадок под посадку космических аппаратов или дорожек для планетоходов. Это важно, поскольку мелкие частицы лунной пыли проникают в аппаратуру и выводят ее из строя. Создание твердых покрытий решит эту проблему.

Как молодежь повлияет на облик российской космонавтики

В ходе третьего дня Недели космоса на базе Московского авиационного института открылся форум активной молодежи ракетно-космической отрасли «Команда будущего». Мероприятие продлится до 10 апреля. Форум собрал более 200 молодых специалистов, принявших участие в проектных сессиях и экспертных дискуссиях. Участники обсуждают новые подходы к ускорению разработки и внедрения инженерных решений и инноваций.

Так, 8 апреля прошел кейс-чемпионат «Орбита поколений». В нем приняли участие ученики космических классов и студенты-целевики предприятий «Роскосмоса». 11 команд работали над отраслевыми задачами и защищали решения перед комиссией из экспертов отрасли.

Кроме того, на площадке МАИ открылась выставка работ победителей конкурса «Мечты Гагарина», который проходил с 27 февраля по 23 марта среди учеников космических классов. В творческом соревновании приняли участие более 600 человек.

Механизмы и решения, предложенные в ходе форума, в ближайшее время планируется апробировать на предприятиях ракетно-космической отрасли, что, по сути, дает молодым специалистам возможность напрямую влиять на развитие отечественной космонавтики.

Андрей Коршунов