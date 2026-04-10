Норвегия пообещала Украине истребители F-16, но они так и не прибыли (NRK, Норвегия)

NRK: Норвегия отправила Украине F-16 в разобранном состоянии

Норвегия отправила Украине большое количество F-16, пишет NRK. Эти самолеты могут изменить соотношение сил в воздухе и крайне необходимы для сохранения боеспособности ВСУ. Но для их сборки еще надо попотеть.

Тормуд Странд (Tormod Strand), Эйвинд Бю Шилле (Øyvind Bye Skille)

Самолеты должны были помочь стране в конфликте с Россией, но так и не поступили на вооружение.

"Я не могу ими воспользоваться. Их здесь нет. Возможно, Норвегии следовало бы поторопиться, чтобы собрать их и отправить сюда, чтобы мы могли их задействовать здесь и сейчас", — посетовал источник на Украине в беседе с норвежской телерадиовещательной корпорацией NRK.

Он — военный советник из некой западной страны и тесно сотрудничает с ВВС Украины. Он подчеркивает, что норвежские истребители нужны Украине сейчас, потому что в конфликте назрел переломный момент. Поэтому он согласился дать интервью NRK, чтобы как-то повлиять на этот процесс.

"Эти шесть самолетов спасли бы жизни минувшей зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Нам удалось бы сбить больше российских ракет и беспилотников", — сказал наш собеседник.

Истребители в ящиках — в разобранном состоянии

В августе 2023 года в ходе поездки к Зеленскому в Киев премьер-министр Юнас Гар Стере объявил, что Норвегия предоставит истребители F-16.

Однако, по данным NRK, ни один из них так и не прибыл. Это подтвердил министр обороны Туре Сандвик. Подробный ответ министра обороны мы приведем ниже.

Сведения о состоянии самолетов F-16, которые Норвегия предоставляет в дар Киеву, NRK получила из нескольких источников, пожелавших остаться анонимными.

Из шести истребителей F-16, которые Норвегия пообещала Украине, ни один еще не принят на вооружение ВСУ: — два из шести ранее использовались для обучения украинских летчиков в Дании, но сейчас находятся в Бельгии на ремонте — причем, должно быть, уже более года — четыре других были отправлены из Норвегии в нелетном состоянии. В апреле 2025 года они были отправлены в разобранном виде в ящиках грузовым самолетом из Буде.

NRK стало известно, что в цехах Sabena назрели значительные проблемы с обслуживанием и подготовкой истребителей F-16. Это основное объяснение того, почему норвежские самолеты до сих пор не поставлены на Украину.

По данным NRK, над четырьмя самолетами, доставленными из Буде, еще предстоит обширный объем работ. На их подготовку уйдет около года — если Sabena приступит сейчас.

"В четырех самолетах, доставленных в ящиках в бельгийскую компанию Sabena, не хватает примерно по сотне деталей в каждом. Поэтому потребуется много времени, чтобы все собрать", — рассказал NRK советник ВВС Украины.

С тех пор как Стере объявил о передаче самолетов в дар в ходе визита в Киев, минуло два с половиной года.

Министр обороны: "Безвозмездная передача идет по плану"

Между тем несколько представителей норвежского правительства и Вооруженных сил Норвегии сделали заявления, из которых складывается впечатление, что норвежские истребители F-16 уже находятся на территории Украины.

Последний раз это произошло не далее как 27 марта этого года. На презентации долгосрочного плана развития вооруженных сил главнокомандующий заявил следующее: "Те F-16, что мы передали Украине, стали важной частью украинских ВВС", — заявил Эйрик Кристофферсен.

Министры обороны также высказывались так, словно самолеты уже доставлены.

Уже в январе 2025 года тогдашний министр обороны от Партии центра Бьерн Арильд Грам дал понять, что F-16 доставлены.

"Первый F-16 уже доставлен, и все идет по плану", — заявил министр на пресс-конференции.

Весной того же года его преемник Туре Сандвик из Рабочей партии дал понять, что часть самолетов уже доставлена и что поставка остальных запланирована на 2025 год.

"Безвозмездная передача норвежских F-16 идет по плану, но из соображений оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько норвежских самолетов было передано", — сообщил тогда NRK Сандвик.

Борьба с беспилотниками

NRK известно, что несколько F-16, переданных в дар Данией и Нидерландами, уже находятся на Украине.

Минувшей зимой они сыграли очень важную роль в работе ВВС Украины. Самолеты защищали энергетическую инфраструктуру, электроснабжение и отопление от российских беспилотников и ракет.

ВВС Украины даже публиковали видеоролики, где подчеркивается их важность для обороны страны. Очевидцам также удалось заснять, как самолеты сбивают беспилотники.

Советник ВВС Украины подчеркнул NRK, что норвежские истребители крайне необходимы прямо сейчас.

"Было бы замечательно, если бы их можно было задействовать безотлагательно, — сказал он. — Но они до сих пор не на месте".

"Я не хочу никого обвинять, а просто отмечаю, что четыре норвежских истребителя были отправлены в ящиках и что переданные в дар самолеты еще не прибыли, а они нужны нам прямо сейчас", — подчеркнул советник.

"Хейре": "Это возмутительно"

Глава комитета Стортинга по иностранным делам и обороне Петер Фрелих (консервативная партия "Хейре") разгневан задержкой.

"Это возмутительно. Я просто закипаю от возмущения. Большинство наших сограждан думают, что норвежские самолеты благополучно защищают Украину. Мы знаем, что им необходим каждый самолет и что те немногие, что у них есть, используются на пределе возможностей", — добавил он.

Петер Фрелих — ярый сторонник Украины и несколько раз лично участвовал в доставке частной помощи ВСУ. Он глубоко разочарован тем, что крупнейший норвежский вклад так и не дошел до адресата.

"Это особенно серьезно, если задержка — результат бездействия правительства и партии. Они должны были убедиться, что крупнейшее военное пожертвование Норвегии действительно сослужит Украине добрую службу. Я жду объяснений в Стортинге по этому поводу", — говорит лидер комитета от "Хейре".

Он признается, что и сам слышал, что не все идет как положено.

"Меня об этом предупреждали несколько источников. Увы, это неудивительно. Я не раз говорил, что наши темпы помощи недостаточно высоки", — говорит Петер Фрелих.

Министр обороны подтвердил

Редакция NRK обратилась в Министерство обороны за комментарием.

Министр обороны подтвердил, что самолеты все еще находятся в сборочном цеху в Бельгии.

"Самолеты проходят подготовку на объектах Sabena в Бельгии. Приоритеты Sabena, включая подготовку новых самолетов и техническое обслуживание тех, что уже используются на Украине, определяет Киев во взаимодействии со странами-донорами", — говорится в заявлении Туре Сандвика, направленном по электронной почте.

Он объяснил, что право собственности на истребители перешло от Норвегии к Украине в 2024 и 2025 годах.

В то же время он признал, что лучшие из списанных F-16 достались не Украине, а Румынии.

"32 самолета, которые были в лучшем состоянии, а также сопутствующая аппаратура и запчасти были проданы Румынии, чтобы поддержать союзную страну и укрепить НАТО в Южной Европе", — говорит Сандвик.

Министр обороны говорит, что оставшиеся самолеты было решено передать в дар Украине, несмотря на то что они находились в плохом состоянии.

"Было хорошо известно, что наши самолеты нуждаются в серьезной подготовке. В отличие от самолетов Дании и Нидерландов, которые в 2023 году все еще эксплуатировали F-16 и могли передать машины в летном состоянии. Правительство тем не менее решило передать их в дар, сочтя это лучшим решением", — заключил Сандвик.