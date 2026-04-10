Indra и Hanwha сформировали альянс для продвижения колесного БТР Tigon 6x6 на рынок стран Латинской Америки

ЦАМТО, 9 апреля. Испанская компания Indra Group и южнокорейская Hanwha Aerospace подписали соглашение о промышленном сотрудничестве по продвижению колесных бронированных машин в Латинской Америке.

Документ был подписан в ходе выставки FIDAE-2026 (7-12 апреля).

Приоритетной целью альянса названа программа модернизации бронетанкового парка Сухопутных войск Чили – CROMO.

На FIDAE-2026 Hanwha Aerospace впервые развернула комплексную экспозицию оборонной продукции в Латинской Америке, задействовав три ключевых оборонных подразделения – Hanwha Aerospace, Hanwha Systems и Hanwha Ocean. Южнокорейская сторона представила натурный образец колесной бронированной машины Tigon 6x6, предложенной в качестве кандидата для замены в парке ВС Чили бронетранспортеров Piranha.

В рамках своего предложения Hanwha продвигает Tigon 6x6 в контексте программы CROMO. Пакет предложения включает три базовые конфигурации платформы (4x4, 6x6 и 8x8), а также адаптацию машин к чилийским требованиям, передачу технологий, организацию совместного производства и подготовку персонала. Эта схема соответствует политике властей Чили по развитию национальной оборонно-промышленной базы при реализации крупных программ перевооружения.

Tigon 6x6 – это колесная бронированная машина третьего поколения, разработанная Hanwha Aerospace как преемник платформы Black Fox. Впервые она была представлена в 2018 году.

Основные технические характеристики варианта Tigon 6x6: боевая масса – 21 т; экипаж и десант – до 11 человек; силовая установка – дизельный двигатель Caterpillar C9.3 мощностью 525 л.с.; максимальная скорость – 110 км/ч; запас хода – 800 км. Машина выполнена по модульной и амфибийной схеме с независимой подвеской, обеспечивающей эксплуатацию в условиях горного, пустынного и пересеченного рельефа.

Вооружение и системы: в качестве штатных вариантов рассматриваются дистанционно управляемые боевые модули (RCWS) под 7,62-мм и 12,7-мм вооружение, необитаемые башни с 30-мм автоматической пушкой в варианте колесной БМП, а также орудие калибра 90 мм в версии БМТВ. В состав комплекса интегрируются системы управления боевыми действиями, средства связи и разведывательные сенсоры.

Для Indra участие в латиноамериканском альянсе с Hanwha является логическим продолжением ранее оформленного двустороннего сотрудничества. 24 марта 2026 года компании подписали обязывающее соглашение (MoU) по созданию семейства современных гусеничных самоходных артиллерийских систем для ВС Испании на базе платформы K9. Соглашение предусматривает инвестиции объемом 130 млн. евро в производственные мощности на заводе Indra в Хихоне, а также строительство нового предприятия. Indra берет на себя изготовление бронекорпусов и поставку систем управления боевыми действиями и связи.

Таким образом, соглашение, анонсированное на FIDAE-2026, расширяет двустороннюю промышленную кооперацию Indra и Hanwha на экспортный контур, перенося апробированную модель взаимодействия с испанского на латиноамериканский рынок. При этом испанская сторона обеспечивает компетенции в области систем боевого управления, связи и промышленной интеграции, тогда как южнокорейская – предоставляет базовую платформу и технологии производства бронетехники.

На FIDAE-2026 Hanwha также представила продукцию в сегментах военно-морской и авиационно-космической техники, в том числе через подразделение Hanwha Ocean. Это свидетельствует о позиционировании группы Hanwha как комплексного поставщика систем вооружения на рынок стран Латинской Америки, а не только в нише наземных платформ.