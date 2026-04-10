Турция активизировала переговоры с Италией о закупке и совместном производстве ЗРС SAMP/T

Итальянская система ПВО SAMP/T
ЦАМТО, 9 апреля. Турция активизировала переговоры с Италией о закупке и совместном производстве зенитной ракетной системы дальнего действия SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform / Terminal), разработанной консорциумом Eurosam.

Как сообщает Bloomberg, непосредственным катализатором ускорения переговорного процесса стала серия перехватов иранских баллистических ракет над воздушным пространством Турции.

SAMP/T – это франко-итальянская мобильная многоканальная зенитная ракетная система, созданная консорциумом Eurosam (в составе MBDA и Thales) на базе ракеты Aster 30. Система обеспечивает одновременное сопровождение нескольких десятков целей и поражение до десяти целей в залпе, в том числе баллистических ракет малой и средней дальности. Eurosam ведет разработку модернизированной версии SAMP/T NG (New Generation), производство которой запланировано к развертыванию с 2026 года.

В ноябре 2024 года Турция и консорциум Eurosam оформили межправительственное соглашение о намерениях (Letter of Intent – LoI), закрепляющее обязательство сторон углублять оборонные связи и изучить возможность поставки SAMP/T. Документ создал юридическую основу для нынешних предметных переговоров по параметрам закупки и локализации производства.

Ведущиеся переговоры охватывают два направления: закупку готовых батарей и организацию совместного производства. В рамках кооперационной схемы предполагается привлечение мощностей турецких компаний ASELSAN и Roketsan с участием Thales, Leonardo и MBDA.

Турецкая сторона заинтересована в получении именно варианта SAMP/T NG. По состоянию на 8 апреля 2026 года количество батарей, сроки поставки и параметры передачи технологий публично не раскрыты.

Переговоры с Италией ведутся в двустороннем формате, однако SAMP/T создан в рамках франко-итальянской кооперации: Франция является совладельцем консорциума Eurosam, и потому экспортное решение, равно как и согласование условий локализации, требует политического одобрения Парижа.

В структурном контексте переговоры вписываются в реализацию турецкой программы многоуровневой системы ПВО/ПРО "Стальной купол" (Steel Dome). В марте 2026 года в сеть "Стального купола" был интегрирован национальный зенитный ракетный комплекс SIPER-1, закрывающий дальнюю зону поражения. Тем не менее, Анкара рассматривает SAMP/T как средство заполнения промежуточного эшелона и обеспечения совместимости с архитектурой ПВО/ПРО альянса. На реализацию программы "Стальной купол" в 2025 году заключены контракты на общую сумму 6,5 млрд. долл.

Переговоры по SAMP/T также согласуются с объявленными целями Турции в области оборонного экспорта: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 6 апреля на открытии новых мощностей Roketsan заявил о намерении к 2028 году войти в мировую десятку экспортеров ВВТ с объемом поставок в 11 млрд. долл. Проект локализации производства SAMP/T рассматривается, в том числе, как инструмент технологического трансфера, критически значимого для достижения этого показателя.

