Трамп явно расстроен отказом союзников по НАТО вступить в войну с Ираном (The Guardian, Великобритания)

Президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

The Guardian: Визит Рютте не снизил презрения Трампа к союзникам по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал переговоры с Дональдом Трампом "откровенными", но умолчал, поднимал ли президент США тему выхода из альянса, пишет The Guardian. Перед встречей Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" и допустил выход США из организации.

Лорен Гамбино (Lauren Gambino)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о "явном разочаровании" Дональда Трампа отказом союзников США вступить в войну с Ираном. Такое заявление прозвучало после закрытой встречи в Вашингтоне.

После личного разговора с американским лидером Рютте не стал прямо говорить, угрожал ли Трамп выходом из НАТО из-за иранского конфликта. Зато назвал беседу "очень откровенным и открытым" обменом мнениями между "двумя хорошими друзьями".

Встреча двух политиков состоялась в непростой момент — спустя менее суток после того, как США и Иран подписали двухнедельное перемирие с пунктом об открытии Ормузского пролива. Хрупкую сделку заключили после угрозы Трампа нанести удары по гражданским объектам Ирана. Президент предупредил: "целая цивилизация погибнет", если Тегеран не откроет безопасный проход через пролив до назначенного им срока — вечера вторника.

Перед встречей Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" и допустил выход США из альянса. Причина — отказ стран блока помочь военной силой в открытии Ормузского пролива, блокировка которого вызвала резкий скачок мировых цен на нефть.

"Он без утайки рассказал мне, что думает о событиях последних двух недель, — заявил Рютте в интервью CNN. — Здесь все неоднозначно". На прямые вопросы о возможном желании Трампа выйти из НАТО генсек отвечать не стал.

Прежние довольно теплые отношения Рютте и Трампа не помогли. Визит почти не снизил презрения президента к трансатлантическим союзникам по военному блоку после отказа поддержать Америку в войне с Ираном.

В посте в Truth Social после встречи Трамп написал: "НАТО не было рядом, когда мы в ней нуждались, и не будет рядом, если снова понадобится. Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!" Ранее на неделе президент заявил, что его последние претензии к альянсу "начались" с противодействия союзников плану захватить Гренландию.

Утром в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп обдумывает выход из НАТО. "Думаю, этот вопрос президент обсудит через несколько часов с генсеком Рютте", — сказала она.

Трамп давно критикует НАТО. В первый срок он заявлял, что вправе выйти из альянса. Однако в 2023 году Конгресс принял закон, который запрещает любому президенту США выход из НАТО без одобрения Конгресса.

Основа обязательств 32 стран НАТО — договор о взаимной обороне: нападение на одного союзника считается нападением на всех. Этот пункт применяли лишь раз — в 2001 году для поддержки США после терактов 11 сентября.

Несмотря на это, Трамп во время войны с Ираном жаловался, что НАТО всячески показывает: альянс не поддержит Америку.

Перед встречей сенатор-республиканец Митч Макконнелл выступил с заявлением в поддержку альянса: "После терактов 11 сентября союзники по НАТО послали молодых солдат сражаться и умирать рядом с американцами в Афганистане и Ираке". Макконнелл, член комитета по надзору за оборонными расходами, призвал Трампа к "ясности и последовательности". Также он заявил, что Америке невыгодно "тратить больше времени на сведение счетов с союзниками, у которых общие интересы, чем на сдерживание врагов, которые нам угрожают".

Неясно, станет ли администрация Трампа оспаривать закон, который запрещает президенту выход из НАТО. Когда этот закон принимали, его активным сторонником был нынешний госсекретарь Трампа Марко Рубио. В то время он был сенатором от Флориды.

Рубио встретился с Рютте в среду утром в Госдепартаменте. В заявлении ведомства говорилось, что они обсудили войну с Ираном и усилия США по переговорам о завершении войны России и Украины и "повышение координации и перераспределение бремени с союзниками по НАТО".

Альянс переживает потрясения весь последний год. Трамп сократил военную поддержку Украины в борьбе с Россией и угрожал забрать у Дании Гренландию. Его нападки на НАТО усилились после начала войны с Ираном в конце февраля. Президент заявил, что обеспечение безопасности Ормузского пролива — обязанность не США, а стран, которые зависят от идущего через него потока нефти.

"Идите к проливу и просто возьмите его", — сказал Трамп на прошлой неделе.

Также он разозлился на Испанию и Францию за запрет и ограничения на использование Америкой воздушного пространства и совместных военных объектов в войне с Ираном. Впрочем, они и другие государства согласились помочь в создании международной коалиции для открытия Ормузского пролива после завершения конфликта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который особенно сильно раздражает Трампа, собирается отправиться в Персидский залив для поддержки перемирия. Великобритания уже работает над послевоенным планом безопасности пролива.