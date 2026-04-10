Европа опасается, что расплачиваться за "сделку" Трампа с Ираном придется ей (Politico, США)

Politico: цена военной операции в Ормузском проливе превысит миллиард долларов

США устроили на Ближнем Востоке кровавый пир — а чек пытаются выставить Европе, передает Politico. Но она не готова так просто смириться: у лидеров ЕС есть план, как "навязать миру свою волю".

Николас Винокур (Nicholas Vinocur)

От Газы до Украины и Ормузского пролива — Дональд Трамп взял за привычку оставлять всю грязную работу Европе.

Брюссель — Дональд Трамп устраивает бардак, а от Европы ждет, что она его разгребет или, как минимум, заплатит сполна и стерпит. Как сообщили пять дипломатов и официальных лиц ЕС, Брюссель опасается, что подобная ситуация может повториться в Ормузском проливе после того, как президент США объявил о соглашении о прекращении огня с Ираном. Европейские лидеры уже пообещали помочь расчистить спорную артерию, как только прекратятся боевые действия. В худшем случае Франции, Германии и Великобритании придется не только оплачивать дорогостоящую операцию по сопровождению судов и разминированию пролива — их торговым судам также предстоит оплачивать немалый сбор просто за проход через эту водную артерию, чего не было до войны.

Трамп заявил в среду, что задумался о создании "совместного предприятия" с Ираном и Оманом для взимания пошлин. Если прибавить то обстоятельство, что счета Европы за электроэнергию наверняка останутся повышенными еще несколько недель или даже месяцев, даже если перемирие сохранится, тенденция налицо: Европе приходится раскошеливаться просто за то, чтобы оставаться частью трансатлантического альянса, к тому же все более непредсказуемого. "Это уже закономерность, — сказал испанский депутат-социалист и член комитета Европейского парламента по иностранным делам Начо Санчес Амор. — В Газе мы заплатим за восстановление. На Украине мы оплачиваем боевые действия — притом в настоящий момент фактически в одиночку. Теперь нам, возможно, придется заплатить еще и за то, чтобы расчистить Ормузский пролив". Он добавил: "Предполагалось, что НАТО основано на доверии. Но теперь это точно в прошлом".

Следующий серьезный вызов

Через несколько часов после того, как Трамп объявил о прекращении огня во вторник вечером по вашингтонскому времени и отказался от угроз полного уничтожения Ирана, лидеры ЕС приветствовали победу дипломатии. Соглашение привело к "крайне необходимой" деэскалации, написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в социальных сетях. Но даже после вздоха облегчения лидеры тут же переключились на решение следующей серьезной задачи — как разблокировать пролив. Эммануэль Макрон, повздоривший с Трампом из-за войны, заявил в среду, что группа из 15 стран (включая Францию) "поспособствует возобновлению сообщения" через пролив, "как только будут созданы подходящие условия". Но даже это легче сказать, чем сделать. Затраты на такую операцию будут значительными, даже если разделить их между военно-морскими силами целого ряда держав, включая Австралию и Великобританию, которые не входят в ЕС. Операция Earnest Will ("Искренняя воля") под руководством США по защите кувейтских танкеров от иранских ударов в 1987–1988 годах обошлась участвовавшим в ней странам НАТО в несколько сотен миллионов долларов — с поправкой на инфляцию сегодня затраты наверняка превысят 1 миллиард долларов.

В своем заявлении в среду министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер также упомянула о необходимости разблокировать пролив. Но она рассуждала о "быстром урегулировании конфликта", а не о военно-морском сопровождении и разминировании. Как только Трамп объявил о прекращении огня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и верховный дипломат ЕС Кая Каллас отправились на Ближний Восток, чтобы укрепить эту договоренность. (Пока что режим прекращения огня рассчитан на две недели). Стармер проведет "дальнейшие переговоры о практических шагах по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе" с несколькими лидерами стран Персидского залива, сообщили в его канцелярии, тогда как Каллас встретится с министром иностранных дел Саудовской Аравии и главой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будайви.

"Главное, чтобы это перемирие сохранялось", — сказал один осведомленный о ходе дискуссий дипломат ЕС, пожелавший остаться неназванным в силу непубличного характера переговоров между европейскими странами. Обещание Франции, Германии, Великобритании и других стран расчистить пролив — это "не пустой звук", заверил он: "Мы готовы помочь — при соблюдении надлежащих условий". Если же операция по разминированию не потребуется, Европа наверняка еще некоторое время будет страдать, поскольку война нарушила поставки энергоносителей и работу рынков. Отвечая на вопрос, как скоро цены на бензин снизятся после прекращения огня, представитель французского правительства сказал: "Я буду осторожен. Мы уже слышали заявления о снижении цен, но потребители этого пока не ощутили".

"Навязать миру свою волю"

Этот дух настороженности наверняка сохранится и на неформальной встрече европейских лидеров, которая состоится в конце этого месяца в Никосии на Кипре. Помимо последствий войны в Иране, они обсудят, как финансировать Украину. По словам дипломата из ЕС, проблема в том, что Европа все еще страдает из-за слабости на мировой арене. "У нас нет силы в классическом смысле этого слова, чтобы навязать миру свою волю, — сказал дипломат. — Мы вязнем в попытках договориться и ищем выход из ситуации, сводя ущерб к минимуму".

Статья написана при участии Клеа Колкатт и Габриела Гэвина