ЦАМТО

Венгрия объявила во время визита Вэнса о планах закупить РСЗО HIMARS на 700 млн. долл.

209
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 апреля. Будапешт планирует закупить американские РСЗО HIMARS на сумму 700 млн. долл., сообщил офис вице-президента США Джей Ди Вэнса по итогам его визита в Венгрию.

"Венгрия объявила о планах закупить американские РСЗО HIMARS на сумму 700 млн. долл., что усилит обороноспособность страны, поддержит рабочие места в американской промышленности и укрепит коллективную оборону НАТО на восточном фланге", – цитирует "РИА Новости" заявление офиса вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Комментарий ЦАМТО

Госдепартамент США 8 ноября 2025 года сообщил, что правительство Венгрии объявило о намерении закупить оборонную продукцию на сумму 700 млн. долл. в рамках программы "Иностранные военные продажи", не уточняя ее номенклатуру.

В тот же день министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий подтвердил факт ведущихся переговоров о возможности приобретения в США РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и боеприпасов для них.

Выступая перед представителями СМИ, он заявил, что поставки могут быть осуществлены в течение трех-пяти лет после получения одобрения Конгресса США.

Министр отметил, что по итогам состоявшихся в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ранее установленные администрацией Д.Байдена политические препятствия теперь устранены.

К.Салай-Бобровницкий заявил, что переговоры с администрацией Д.Трампа показали, что Венгрия сможет осуществлять закупки американской техники в случае возникновения таких потребностей. В Минобороны Венгрии подготовлен 10-летний план развития вооруженных сил, который включает закупки вооружений в широком диапазоне. В данном перечне имеются и ВиВТ американского производства, включая реактивную артиллерию.

На вопрос о том, входит ли в список РСЗО HIMARS, министр ответил положительно, назвав РСЗО потенциалом, который может расширить возможности сдерживания потенциальных противников.

ВС Венгрии до настоящего времени закупали ВиВТ в таких странах, как Германия, Франция, Турция и ряд других (преимущественно в Европе), однако теплые отношения В.Орбана с Д.Трампом накладывают на венгерского премьера определенные обязательства перед американским президентом. Таким образом, в ближайшей перспективе можно ожидать объявлений о покупке Венгрией и других типов ВиВТ американского производства.

